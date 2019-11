En La Haya hay 3 heridos en agresión con cuchillo

La Haya.— Tres menores resultaron heridos en un ataque con arma blanca en una de las principales calles comerciales de La Haya ayer por la noche, informó la policía. “Las tres víctimas del incidente de apuñalamiento en Grote Marktstraat son menores de edad. Estamos en contacto con sus familias”, indicó la corporación en Twitter sin precisar las edades.

El autor del ataque no había sido hallado aún, explicó la policía, pero, detalló la policía, “todavía estamos buscando al perpetrador”; no obstante, EFE presenció que un sujeto fue detenido, pero no se confirmó que fuera el responsable.

En la agresión aún es muy pronto para decir si fue un atentado terrorista, comentó Marije Kuiper, portavoz de la policía.

Medios de comunicación holandeses mostraron imágenes de gente congregada ante un cordón policiaco en la calle comercial de La Haya, donde antes numerosas personas estaban comprando con motivo de las rebajas del Black Friday. Helicópteros policiacos sobrevolaron el lugar y en la calle había varias ambulancias, explicó un corresponsal de la AFP.

“Contemplamos todas las posibilidades. Estamos haciendo amplias investigaciones. A causa de su complejidad, esto lleva su tiempo”, explicó una portavoz policial, citada por la agencia ANP.

Las autoridades señalaron que buscaba a un hombre “de tez ligeramente morena”, con cabello rizado y edad comprendida entre los 40 y los 50 años, con una camiseta negra, bufanda y pantalones deportivos grises. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a clientes en pánico, huyendo del lugar, iluminado con luces de Navidad.

El lugar del incidente está cerca de la sede del Parlamento y también de otras organizaciones internacionales.

La embajada estadounidense advirtió a sus ciudadanos que se alejaran de la zona a causa de “informes sobre un incidente de seguridad”.

En marzo, cuatro personas murieron cuando un hombre de origen turco disparó en un tranvía, en Utrecht.