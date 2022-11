Elon Musk llama a votar por republicanos en elecciones intermedias de EU

Washington.- El multimillonario Elon Musk, dueño de Twitter, llamó hoy a los estadounidenses, a través de esa red social, a votar por los republicanos en las elecciones de medio término de este martes.

“A los votantes independientes: “El poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos, por lo que recomiendo votar por un Congreso republicano, dado que la Presidencia es demócrata”, tuiteó.

“Los demócratas o los republicanos duros nunca votan al otro bando, así que los votantes independientes son los que realmente deciden quién manda”, añadió.

Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge!

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022