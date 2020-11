El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de su cuenta de Twitter que él fue el ganador de las elecciones de ese país, al obtener 71 millones de votos.

En su mensaje, el todavía mandatario afirmó que los observadores no fueron permitidos en las salas de conteo, por lo que no pudieron presenciar el proceso con los votos por correo.

"Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca antes pasó (algo así)", escribió.



THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

