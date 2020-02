El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo al exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg de contribuir con su campaña presidencial a que el secretariado del Partido Demócrata "amañe las elecciones" primarias en contra del senador Bernie Sanders, el favorito del ala más progresista.

"Muchos de los anuncios que están viendo los ha pagado Mini Mike Bloomberg. No va a ninguna parte, está gastando su dinero, pero está consiguiendo que el DNC (Comité Nacional Demócrata, secretariado del partido) amañe las elecciones contra el Loco de Bernie, algo que no estaban dispuestos a hacer por @CoryBooker y otros", escribió.

"Le están haciendo a Bernie (lo mismo) otra vez, (lo de) 2016", añadió Trump en un tuit publicado a primera hora del domingo.



Mini Mike is now negotiating both to get on the Democrat Primary debate stage, and to have the right to stand on boxes, or a lift, during the debates. This is sometimes done, but really not fair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020