El lado cojo del discurso de Biden

Miami.— Múltiples ovaciones de los demócratas y muchas caras largas y de desaprobación de los republicanos, es lo que más destacó visualmente durante los 74 minutos que duró el discurso sobre el Estado de la Unión presentado la noche del martes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Sin duda el presidente quiso mostrarse como un hombre de acción, como un líder que maneja propuestas, soluciones”, dice a EL UNIVERSAL el analista internacional Hernán Molina, desde Los Ángeles, California. “Fue muy claro al hablar [al Congreso] de la necesidad de seguir trabajando juntos, en alusión a las leyes que ya se aprobaron en forma bipartidista”.

Sin embargo, pese al tono optimista general del discurso, hay varios aspectos donde “cojea”.

Migración

“En migración, Biden trazó dos carriles. Uno fue la necesidad de llevar a cabo una reforma migratoria integral como la que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes anterior”, describe el analista, “y el otro carril fue el de pedir los recursos para que se financien con más personal y más equipo [en la frontera] para reforzar el control del flujo migratorio”.

Pero el mismo tono de Biden dio a entender que, al menos en lo relativo a la reforma migratoria, ya se dio por vencido. Así lo indicó al pedir a los congresistas que “al menos” aprueben “una vía a la ciudadanía para los dreamers, para aquellos con estatus temporal, para los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales”.

También es “incompleta la fotografía” que presentó al hablar sobre el descenso de 97% de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que solicitan asilo en las garitas terrestres de EU, dijo a este diario Enrique Morones, fundador de Gente Unida en la frontera de San Diego, California. “Están amenazadas [esas cuatro nacionalidades]. Si van físicamente a pedir asilo, quedan automáticamente congelados por 10 años sin poder hacer el trámite. La página One CBP a cada rato se satura y no funciona; el caso es que no tienen para dónde hacerse. Otros simplemente ya no serán admitidos porque ya están en el sistema [de la Patrulla Fronteriza]. ¿Qué van a hacer? Pues cruzar, igual que lo están haciendo miles y miles de todas las demás nacionalidades”. Eso, sin contar las demás nacionalidades, que siguen llegando a la frontera, en busca del sueño americano.

Narcotráfico

En materia de narcotráfico, Biden resaltó lo peligroso que es dicho delito, especialmente de fentanilo. Destacó los números de 2022; 10 toneladas y media de fentanilo confiscado, 8 mil narcos detenidos y también, lamentablemente, los más de 70 mil muertos en la Unión Americana por esa droga en el último año.

“Hablar de fentanilo y especialmente en voz del presidente de Estados Unidos, es hablar de México, de donde llega por lo menos 80%” de esta droga a suelo estadounidense, señala Guillermo Hidalgo, abogado especialista en seguridad binacional.

Biden anunció que su administración y los cuerpos de seguridad nacional estarán trabajando de cerca con empresas dedicadas a la paquetería, como Federal Express, “pero aun así es muy difícil, con todo y el personal humano y la tecnología de punta con la que se cuenta [en Estados Unidos], si reunimos todo lo que llega por los puertos marítimos, aéreos y terrestres, aun con todo el empeño y la buena voluntad, no se alcanza a revisar ni 10% de cada día”, describe Hidalgo. “No es falta de voluntad y no importa quién sea el presidente o de cuál partido, es humanamente imposible”, afirma el especialista.

Y si eso ocurre en la primera potencia mundial, en países en desarrollo, como México, no llega ni a 2% la capacidad de revisión, advierte.

Armas de fuego

“Hacer algo, esa fue la súplica de padres que perdieron a sus hijos en Uvalde; hagan algo contra la violencia armada”, dijo Biden al comenzar a hablar sobre el control de armas. “Gracias a Dios que lo hicimos, aprobamos la ley de seguridad de armas más amplia en tres décadas”, declaró.

Pero eso tampoco es suficiente, como reconoció el mandatario al pedir acabar con la venta de armas de asalto, “de una vez por todas”. Eso, indica Hidalgo, también mejoraría la situación de la violencia armada en México, aunque es muy poco factible.

Inflación

Aunque Biden anunció la baja del desempleo y también una ligera caída en la inflación durante el último mes, las amas de casa y trabajadores no lo ven así. “Cuando voy a comprar la comida o tengo que pagar el agua o la luz, la renta, no me alcanza y esa es la realidad, mi realidad y la de muchas familias que conozco”, se queja Rosa Pavón, desde Tampa, en Florida.

Aborto

“Aquí, en esta Cámara es nuestra obligación proteger todos los derechos y libertades de las personas. El Congreso debe restaurar el derecho que la Suprema Corte quitó el año pasado y codificar el fallo de Roe vs. Wade para proteger el derecho constitucional de cada mujer a decidir”, dijo Joe Biden sobre la anulación de la ley que permitía a toda mujer en territorio estadounidense practicarse un aborto si así lo decidía, dentro de los términos de la ley.

El haber anulado la ley Roe vs. Wade, vigente en la Unión Americana desde 1973, dio a cada estado la potestad de juzgar el acto de abortar. Según un informe del Guttmacher Institute, al menos 23 estados prohíben el aborto; 17 de ellos desde la concepción, tres a partir de la sexta semana y tres después de la semana 13. No parece que la situación vaya a mejorar próximamente.

Para Planned Parenthood, tener el derecho de decidir sobre tu cuerpo, siendo mujer, no debe estar a juicio de nadie. “Hoy están en alto riesgo por esta decisión [de cancelar la ley] 36 millones de mujeres en edad reproductiva” en Estados Unidos, comenta una vocera de esta institución, la más grande empresa con el mayor número de clínicas de aborto en la Unión Americana.