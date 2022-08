El FBI va directo sobre el búnker de Trump en Florida

Washington.— El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) realizó un allanamiento ayer en la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, informó el exmandatario en un extenso comunicado en el que denunció que incluso le abrieron una caja fuerte.

“Son tiempos oscuros para nuestra hermosa nación. Mi hermoso hogar, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, está bajo asedio, irrumpido y ocupado por un gran número de agentes del FBI. Nada como esto le ha sucedido antes a un presidente de Estados Unidos”, dijo Trump, primer expresiente de EU en ver cateado su hogar. Alegó “persecución política” que busca impedirle contender por la Casa Blanca en 2024 y evitar el triungo republicano en las legislativas de este año.

Según Trump, “un asalto como este sólo puede suceder en países rotos del tercer mundo. Lamentablemente, Estados Unidos se ha convertido ahora en uno de esos países, corrupto a un nivel nunca antes visto. “¡Incluso entraron en mi caja fuerte!”, exclamó indignado, sin explicar los motivos del cateo.

La acción del FBI representa una escalada en el escrutinio policial sobre Trump y se produce cuando el exmandatario está sentando las bases para lanzarse de nuevo por la presidencia. “Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta operación no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, insistió Trump en su comunicado.

La vocera del Departamento de Justicia, Dena Iverson, declinó hacer comentarios sobre el registro. La Casa Blanca se enteró del allanamiento vía Twitter.

Trump no se encontraba en Mar-a-Lago al momento del cateo. El Departamento de Justicia ha estado investigando el descubrimiento de 15 cajas con información clasificada que fueron trasladadas a Mar-a-Lago al concluir la administración Trump. Según el diario The New York Times, el registro estaría relacionado con esa pesquisa.

La reportera Maggie Haberman, del Times, afirma en su próximo libro Confidence Man: The Making of Donald Trump and the breaking of America, que Trump además tiró notas en el inodoro, cuando por ley debía conservar cada carta, email o documento de trabajo de su presidencia.

El cateo se produce también luego de que el diario The Washington Post informara que Trump está bajo investigación del Departamento de Justicia por sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

Dicha investigación federal es parte de la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021.

Al mismo tiempo, un comité de la Cámara de Representantes mantiene sus pesquisas sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio.