El ejército de Israel, que esta madrugada ingresaron al hospital Al Shifa, en Gaza, alegando que el grupo islamista Hamas tiene allí un centro de comando, asegura haber encontrado armas en el lugar.

Las armas, según la unidad de élite Shaldag y fuerzas de la 36 División, fueron localizadas en el área de resonancia magnética del Al Shifa. También encontraron equipo tecnológico y difundieron un video.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tuvieron que desactivar explosivos antes de entrar al hospital, donde de acuerdo con la ONU hay unas 2 mil 300 personas entre pacientes, personal médico y desplazados por la ofensiva israelí en el territorio palestino.

Las tropas se enfrentaron a hombres armados de Hamas en el exterior del hospital y mataron a cinco, dijeron las FDI.

“Durante los registros efectuados en el interior de una de las salas del hospital, las tropas localizaron una habitación que contenía medios tecnológicos únicos, material de combate y equipo militar utilizado por la organización terrorista Hamás”, afirmaron las FDI, que publicaron imágenes y videos que muestran varios fusiles de asalto, granadas y otros equipos militares. Los medios tecnológicos localizados, indicaron, prueban que Hamas utiliza las instalaciones para cometer actos terroristas.

El portavoz de las FDI, contralmirante Daniel Hagari, señaló en conferencia de prensa que se encontraron uniformes de Hamas “que fueron arrojados al suelo del hospital para que los terroristas pudieran escapar disfrazados de civiles”.

El ministerio de Salud de Hamas aseguró en cambio que el ejército israelí no halló "armas ni equipos militares". "Las fuerzas de ocupación no encontraron armas ni equipos militares en el hospital", porque Hamas "no autoriza" la tenencia de armas en esos establecimientos, aseguró.

EU rechaza haber dado autorización para la “operación selectiva” israelí

Estados Unidos rechazó haber dado autorización para la “operación selectiva” israelí, y dijo que esa decisión dependía exclusivamente del gobierno de Benjamin Netanyahu.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que llevaron equipo médico, así como traductores de árabe, para minimizar cualquier posibilidad de daño.

Los soldados interrogaron a mucha gente al interior del hospital, antes de permitirles salir.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de “Inaceptable” la incursión israelí en el hospital.

“Los hospitales no pueden ser campos de batalla y estamos extremadamente preocupados por la seguridad del personal y de los pacientes”. * Con información de agencias

