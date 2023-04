Bruselas.— Para Jonathan Hatwell, jefe de la División México del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), es aún prematuro echar las palomas al vuelo sobre el cierre del Acuerdo Global modernizado.

Ante congresistas europeos y mexicanos, el representante del Ejecutivo comunitario precisó que las conversaciones continúan y los tiempos apuntan para que la firma del pacto sea en 2024, y no este año como piden de manera reiterada la mayoría de los miembros de las Cámaras. Lo que sí dio por consumado son los trabajos técnicos y de arquitectura jurídica iniciados desde abril de 2020, algo que hasta ahora no había confirmado en público.

“Esperamos, estamos convencidos, se pueda finalizar políticamente para la cumbre de julio [entre la UE y América Latina en Bruselas], para proceder a la firma, a más tardar en la primera parte de 2024”.

Hatwell no hizo referencia al punto que atora la conclusión, pero de acuerdo con el senador Roberto Moya no es un problema meramente de “ajuste de palabras y de estilo”, como afirma la senadora Rocío Abreu, copresidenta de la Comisión Interparlamentaria Mixta Unión Europea-México, quien ya da por amarrado el pacto.

“El acuerdo concluyó antes de los cambios al tema energético, lo que implica que hay que volverlo a revisar. Los eurodiputados estaban muy rígidos en la voluntad de revisarlo, pero ya hay un acuerdo, así que ahora toca al Ejecutivo, Secretaría de Economía, para poder llevar a buen fin el proceso”, detalló. “Va a requerir del apoyo del Ejecutivo”, insistió el legislador panista.

Al tomar la palabra, el eurodiputado Javi López subrayó que no hay mejor momento para revitalizar las relaciones bilaterales. Dijo que hay apoyo absoluto en las legislaturas de ambos lados del Atlántico y necesidad de enviar una firme señal de que es posible remar contra la corriente global hacia el proteccionismo.

“Si no se firma, si no acabamos de concluir, si no hacemos esta última milla, y luego se atasca [por las elecciones presidenciales en México y al Parlamento Europeo en 2024], no es decidir mantener las relaciones como las tenemos ahora. No es gratis ni neutral no alcanzar el puerto de la última milla y firmar el acuerdo, se van a degradar las relaciones si no acabamos este acuerdo. Hay un riesgo en todo esto si no lo concluimos”, advirtió.

Con la presencia de un eurodiputado por cada dos legisladores mexicanos, en la casa de la democracia comunitaria arrancó este jueves la edición 29 de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México.

La delegación mexicana estuvo compuesta por 11 senadores y diputados, de los 15 previstos inicialmente.