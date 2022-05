Dos mujeres acusan de violación a ministro francés recién designado por Emmanuel Macron 

El nuevo ministro de Solidaridad, Autonomía y Discapacidad del gobierno de Francia, Damien Abad, fue acusado de violación por dos mujeres, una polémica que ensombrece la reelección del presidente Emmanuel Macron.

Macron designó el viernes a Abad, un periodista especializado en política social de discapacidad, y quien padece una enfermedad, artrogriposis, que endurece sus articulaciones. Hasta su nombramiento, era el presidente de los Republicanos en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, dos mujeres aseguraron al medio Mediapart que fueron agredidas sexualmente por Abad, de 42 años, en hechos que se remontan a 2010 y 2011. Abad ha negado las acusaciones y afirmado que todas sus relaciones han sido consensuadas.

Una de las mujeres, identificada como Chloé, dijo que conoció a Abad cuando era eurodiputado y que salió a beber con él. Pero según su relato, en cuanto bebió una copa de champán no supo más de ella misma hasta la mañana siguiente, cuando despertó en la habitación de un hotel, junto a Abad, con la sensación de haber sido drogada.

La otra mujer, Margaux, dijo que en 2011, tras meses de intercambiar mensajes con Abad, tuvo un encuentro con él que se convirtió en una relación sexual marcada por la “falta de respeto, órdenes e insistencia”. Explicó que pese a haberse negado, él la penetró analmente, por lo que lo denunció en dos ocasiones, aunque en ambos casos, el caso fue archivado.

Debido a la enfermedad que padece Abad, medios desestimaron en su momento que haya podido, físicamente, abusar de una mujer. Sin embargo, las acusaciones han desatado polémica.

La Fiscalía de París dijo a la agencia AFP que el 20 de mayo recibió un informe del Observatorio de la Violencia Sexual y de Genero, y que lo está estudiando.

En un comunicado, Abad negó “haber ejercido cualquier forma de coacción sobre mujer alguna. Finalmente, niego cualquier abuso de poder relacionado con las funciones que he desempeñado. Las relaciones sexuales que he tenido a lo largo de mi vida han sido siempre de mutuo acuerdo”. Insistió en que “estas acusaciones se refieren a actos o gestos que simplemente me resultan imposibles por mi discapacidad”.

agv