Dos mexicanos, entre los muertos por el tiroteo de Half Moon Bay, California, informa consulado

Dos de las personas que murieron durante los tiroteos de este lunes en la localidad de Half Moon Bay, en San Mateo, California, son de nacionalidad mexicana, informó el Consulado general de México en San Francisco a través de un comunicado.

También dijo que otra persona de nacionalidad mexicana resultó herida y está siendo atendida en un hospital de Palo Alto, donde también recibe atención de personal del Consulado general en San José.

El Consulado agregó que la titular de dicha dependencia, junto a personal de la oficina de Protección Consular, se encuentra en el lugar de los hechos para brindar apoyo a familiares de las víctimas y personas desplazadas, así como dar seguimiento con las autoridades.



"La Secretaría de Relaciones Exteriores extiende sus condolencias a los familiares por su irreparable pérdida y continuará proporcionando asistencia y protección consular a las personas afectadas", se lee en el comunicado.

Al menos 7 personas fallecieron en estos dos tiroteos ocurridos el lunes en Half Moon Bay, la ciudad de poco más de 11 mil habitantes ubicada a 19 kilómetros al sur de San Francisco.

El primero se produjo en la granja de hongos Mountain Mushroom Farm, en la carretera 92 (San Mateo Road), mientras que el segundo ocurrió en Concord Farms, en Cabrillo Highway South, a unos 8 kilómetros en coche del primer lugar.



Agentes del FBI en Mountain Mushroom Farm, un día después del ataque. Foto: AP

El presunto autor de los hechos fue arrestado por la policía, informó la oficina del sheriff del condado de San Mateo en su cuenta de Twitter.



*Update* Suspect is in custody. There is no ongoing threat to the community at this time.

— San Mateo County S.O (@SMCSheriff) January 24, 2023