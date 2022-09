Despiden a un centenar de empleados de la residencia del rey Carlos III 

Decenas de empleados de Clarence House, la residencia real que ocupaban el ahora monarca Carlos III y su esposa, Camila, han sido despedidos, informó The Guardian.

Los empleados recibieron la notificación el lunes, en momentos en que se realizaba el servicio religioso por la reina Isabel II, fallecida el jueves pasado, en la Catedral de St. Giles, en Edimburgo.

Los empleados de Clarence House se vieron afectados por la reorganización en la Corona tras la muerte de Isabel II, ya que Carlos y su esposa se mudarán a Buckingham. Entre los empleados afectados hay algunos que llevan décadas trabajando allí.

Los secretarios privados, la oficina de finanzas, el equipo de comunicación y el personal doméstico son algunos de los que recibieron avisos, firmados por Sir Clive Alderton, principal ayudante de Carlos III.

Los empleados pensaban que al mudarse el rey, los llevaría con él a su nuevo hogar, pero no ha sido así. “Todos están lívidos, incluyendo secretarios privados y el equipo senior. Todo el personal ha estado trabajando hasta altas horas de la noche desde el jueves, para encontrarse con esto”, dijo una fuente a The Guardian.

En la carta, a la que tuvo acceso The Guardian, Alderton escribió: “El cambio de función de nuestros directores también significará un cambio para nuestra casa ... La cartera de trabajo que anteriormente se realizaba en esta casa apoyando los intereses personales del antiguo Príncipe de Gales, las actividades anteriores y las operaciones de la casa ya no se llevarán a cabo, y la casa ... en Clarence House se cerrará. Por lo tanto, se prevé que la necesidad de los puestos basados principalmente en Clarence House, cuyo trabajo apoya estas áreas ya no será necesaria”.

La carta señala que algunos miembros del personal que prestan “apoyo y asesoría directa, cercana y personal” a Carlos y Camilla seguirán en sus puestos.

Se espera que al personal que sea despedido se le ofrezca la búsqueda de un empleo alternativo en las casas reales, asistencia en la búsqueda de nuevos empleos externos y una indemnización por despido “reforzada” más allá del mínimo legal.

