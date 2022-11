DeSantis y Trump, de amigos a rivales

Miami.- ‘ Ron DeSanctimonious’, así llamó Donald Trump al reelecto gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, durante las pasadas votaciones de medio tiempo. DeSantis sube como la espuma, frente a un exmandatario al que consideran derrotado después de las elecciones pasadas.

DeSantis consiguió ser reelegido gobernador de Florida, a pesar de su relación con Trump y en medio de unas elecciones de medio mandato atípicas, según muchos observadores. El "efecto Trump" parece haber hecho estragos en los resultados finales de más de un centenar de contendientes. “Se esperaba un tsunami rojo -republicano-, pero la realidad es que apenas lograron quedarse con la Cámara Baja y no pudieron con el Senado”, subraya Jaime Ortiz, analista especializado.

DeSantis consiguió ganar su segundo mandato de manera muy holgada, con más de 70% del voto electoral floridano. Esto lo ha empoderado frente a Trump, quien se ha dedicado a hablar mal de DeSantis y lo ha ignorado durante los discursos en su mansión de Mar-a-Lago, incluso, no lo felicitó por su triunfo.

“Ron DeSantis se convertirá en precandidato presidencial rumbo a las primarias republicanas y enfrentará a Donald Trump; en caso de que llegue, porque no lo tiene garantizado”, dice muy seguro a EL UNIVERSAL Jaime Ortiz. “Por eso -Trump- está enojado con él -DeSantis-, porque no ha declarado públicamente que no contenderá contra Trump”.

El origen

Nacido en Jacksonville, Florida, en 1978, siempre se destacó académicamente hasta recibirse como historiador por la Universidad de Yale en 2001 y posteriormente, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard en 2005.

Desde antes de terminar sus estudios, en 2004, se dio de alta en la Marina de Estados Unidos ejerciendo diversos cargos y obteniendo el grado de Teniente. En 2007 fue enviado a Irak, sirviendo en Fallujah. A su regreso, en 2008, es cuando inicia su carrera política.

Entra a la política

Antes de participar en su primera contienda electoral y antes de retirarse con honores de la Marina estadounidense, DeSantis fue nombrado fiscal federal para la Oficina del Fiscal de EU en el Distrito Medio de Florida. Durante ese periodo se casó con quien actualmente sigue siendo su esposa, Casey DeSantis; con quien tiene dos hijas y un niño.

“DeSantis tiene una formación militar muy conservadora y por supuesto que la pone por delante en todas sus decisiones personales y políticas”, dice Ortiz; “no debe extrañar que, por lo menos hasta antes de las pasadas elecciones, alabara y defendiera a -Donald- Trump. Aunque sí llama la atención la disparidad de formación -personal y profesional- de cada uno”.

La primera elección la vivió DeSantis en 2012, a los 34 años, cuando contendió ya como republicano por el Sexto Distrito del Congreso de la Florida. Ganó con un margen holgado de 57% frente a su contrincante demócrata. Una vez en el congreso llevó la responsabilidad también de ser presidente del subcomité de Seguridad Nacional.

Ron ‘Trumpista’

Después de una reelección en 2016 en el Congreso estadounidense, DeSantis anunció en enero de 2018 que iría por la gubernatura de Florida; para intentar suceder a su compañero de partido, Rick Scott. Un mes antes, en diciembre de 2017, el entonces presidente de Estados Unidos Trump había dicho que si Ron DeSantis se postulaba como candidato a la gubernatura de Florida, él lo apoyaría al 100%.

DeSantis lanzó su nominación. “Si recordamos la actitud y las declaraciones que -DeSantis- hacía en esa época, recordaremos que apoyaba la construcción del muro y aseguraba que Trump era el indicado para hacer de Estados Unidos otra vez grande”, comenta Ortiz; “un día le preguntaron a DeSantis -en esa época- si podría mencionar algo que no le gustara del presidente Trump y el no respondió nada”.

Donald Trump dijo recientemente que en 2017 Ron DeSantis estaba políticamente muerto y que él lo revivió. Quizá por eso, el gobernador de Florida, en su momento, defendió a Trump antes de dejar la presidencia, cuando tenía encima una serie de investigaciones y presiones políticas por diversas razones.

Durante la pandemia

DeSantis es calificado según sea la tendencia política de cada grupo o persona. “En su caso, más allá de partidismos, DeSantis fue muy polémico por su manera de afrontar la pandemia, la prueba de fuego de todo gobernante”, señala el especialista; “recordemos que el gobernador criticó e hizo todo por que nadie usara mascarilla y nunca obligó a nadie a guardar las restricciones de seguridad, las criticaba de hecho. Y promovió la reapertura de la economía local antes que nadie”.

Si bien las medidas que tomó DeSantis durante la pandemia ayudó un poco más a la economía local, convirtió a Florida en uno de los estados de la Unión Americana con mayor mortandad y, concretamente, el condado Miami-Dade fue el epicentro de la enfermedad durante meses a nivel nacional.

Antiinmigrante

Es importante tener en el radar que Ron DeSantis mantiene políticas ‘Trumpistas’ contra la migración. “DeSantis y -Greg- Abbott -de Texas- han sido los únicos gobernadores que han llenado aviones y autobuses para sacar a indocumentados de sus estados, mandándolos a otros lugares”, recuerda Ortiz, “además de alentar la construcción del muro y no hacer nada -en el caso de Texas- cuando se presentan civiles armados en la frontera para detener a migrantes”.

Queda claro que con Ron DeSantis en la presidencia de Estados Unidos mucho de la política antiinmigrante de Donald Trump seguiría vigente. “Quizá hasta sería peor” dice el especialista.

Sobre el aborto

En abril pasado, DeSantis firmó la nueva ley sobre el aborto en Florida, la cual redujo de 24 a 15 semanas la posibilidad de llevar a cabo este procedimiento. Las únicas excepciones que deja abiertas la nueva ley, es si la madre está en peligro de muerte o que haya malformaciones en el feto. Pero nada quedo en la ley para la interrupción del embarazo desdepué de las 15 semanas, si la mujer fue embarazada por violación o incesto.

La ley entró en vigor el pasado 1 de julio. Muchos pensaban que esto le restaría popularidad y votos a DeSantis, pero en la práctica se observó todo lo contrario. Incluso, en el condado Miami-Dade que siempre vota en su mayoría demócrata, esta vez fueron superados por los republicanos.