Algunos gritos de "Free Palestine" acogen el jueves por la mañana en un aeropuerto de París a la delegación palestina de los Juegos Olímpicos, que quieren aprovechar el evento para denunciar "el trato inhumano" que sufren los palestinos.

Con dátiles en la mano, un centenar de activistas de la causa palestina se encontraban desde primera hora en la Terminal 2C del aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle para acoger a la pequeña delegación procedente de Ramala, constató la AFP.

Portando pañuelos palestinos y banderas de Palestina, gritaron "Free Free Palestine" y "De París a Gaza, resistencia, resistencia".

"Estoy aquí para dar la bienvenida a los atletas palestinos" y apoyar a un "pueblo oprimido desde hace mucho tiempo", asegura Awatef. "Incluso si los gobiernos los abandonan, nosotros, la gente, estamos aquí", agrega esta mujer.

Entre los ocho deportistas palestinos que participan en los Juegos, solo unos pocos se clasificaron. El resto se benefició de una invitación del Comité Olímpico Internacional (COI).

Para la delegación, obtener las preciadas medallas no es el principal objetivo.

Palestinos evacuan un cadáver de un lugar alcanzado por un bombardeo israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto AP/Jehad Alshrafi)

"Hoy, Palestina envía un mensaje al mundo: la necesidad de poner fin al genocidio contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, poner fin a la ocupación y al régimen de apartheid en los territorios palestinos ocupados", declaró la representante de la Autoridad Palestina en Francia, Hala Abu Hasira.

Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza en respuesta al ataque sin precedentes lanzado por el movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel, que mató a 1 mil 197 personas, en su mayoría civiles, según un conteo de AFP en base a datos oficiales israelíes.

La respuesta de Israel mató por su parte a 39 mil 145 personas, en su gran mayoría civiles, en este territorio palestino, según el último balance del ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

Conflicto en Medio Oriente se traslada a los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París-2024, que comienzan la noche del viernes, se celebran en un fuerte contexto de seguridad, máxime cuando este conflicto en Medio Oriente sacudió a la clase política de Francia, donde vive la principal comunidad judía de Europa.

Pese a los llamados a la exclusión de los atletas israelíes, por algunas voces de la izquierda francesa y del Comité Olímpico Palestino, los 88 deportistas de la delegación de Israel llegaron a París y participarán en las competencias entre fuertes medidas de seguridad.

"El Comité Olímpico Israelí perdió los derechos morales, deportivos, humanitarios y legales de participar al alentar y, en algunos casos, participar en la guerra, en el genocidio y en la limpieza étnica en curso en Gaza", aseguró el presidente del comité palestino, Yibril Rayub.

Yazan Al Bawwab competirá por los territorios palestinos en los Juegos Olímpicos de París. Foto: AP

"Desde el punto de vista psicológico, humanitario y moral, es imposible" que atletas palestinos coincidan con israelíes durante las pruebas, agregó este veterano político palestino. "Nosotros somos las víctimas y ellos los criminales".

Según el Comité Olímpico Palestino, 300 atletas, empleados y voluntarios del mundo deportivo murieron en la Franja de Gaza.

La presencia en París de atletas palestinos se viste también de simbolismo.

"No se trata de las medallas, sino de hacer llegar al mayor número posible de personas la causa palestina. No me importa el dinero. Si una medalla me permite llamar más la atención, eso es lo que me interesa", declaró Yazan Al Bawwab, nadador de 100 metros espalda.









