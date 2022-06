De Selena Gómez a Taylor Swift, así reaccionan celebridades al fallo de la Corte de EU sobre el aborto

Celebridades que incluyen a Viola Davis, Bette Midler, Stephen King y Selena Gómez se han pronunciado luego de que la Corte Suprema estadounidense anuló el viernes el Roe vs. Wade, el fallo histórico de 1973 que legalizó el aborto en toda la nación.

Éstas han sido algunas de sus reacciones en redes sociales...

Bette Midler

“Lo hicieron. ¡NOS LO HICIERON! #SCOTUS ha anulado #RoevWade, consagrado en la Constitución como ley establecida durante más de 50 años. ¿Cómo se atreven? Esta #SCOTUS (Corte Suprema de EEUU, por sus siglas en inglés) es absolutamente sorda a la voluntad e incluso a las necesidades reales del pueblo estadounidense”, dijo Bette Midler, vía Twitter.



The three #Trump #SCOTUS appointees all lied to Congress and to the American people during their confirmation hearings, when they all stated that #ROEVWADE was settled law. They are all radical traditionalist Catholics and are shoving America ever further to the right. — bettemidler (@BetteMidler) June 24, 2022

Patricia Arquette

“Esta Corte Suprema es un absoluto desastre. Desde darle a la gente el derecho a portar armas hasta quitarles a las mujeres el derecho a la autonomía sobre sus propios cuerpos. No estábamos siendo reactivos, lo vimos venir. — Patricia Arquette, vía Twitter.



This Supreme Court is an absolute disaster. From giving people the right to carry guns to taking away Womens rights of autonomy over their own bodies. We weren’t being reactive we saw it coming. — Patricia Arquette (@PattyArquette) June 24, 2022

Taylor Swift

“Estoy absolutamente aterrorizada de que aquí es donde estemos, que después de tantas décadas de personas que luchan por los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos haya despojado de eso”. — Taylor Swift, a través de Twitter.



I’m absolutely terrified that this is where we are - that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl — Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022

Elizabeth Banks

“Es muy difícil que tu país te diga que la vida que realmente estás viviendo no es tan importante como algunas células de buceo”. — Elizabeth Banks, en Instagram.



Aisha Tyler

“Este es un día oscuro en la historia de Estados Unidos. La Corte Suprema destruyó el derecho de las mujeres a elegir. El resultado destrozará las vidas de mujeres, empobrecerá a niños y familias, destruirá la carga financiera de los hombres y erosionará la economía estadounidense. Esta es una tragedia terrible para todos nosotros”. — Aisha Tyler, a través de Twitter.



This is a dark day in American history. The Supreme Court destroyed womens’ right to choose. The result will shatter women’s lives, make children & families poorer, increase the financial burden on men & erode the American economy. This is a terrible tragedy for all of us. — Aisha Tyler (@aishatyler) June 24, 2022

Viola Davis

“Destruido. ¡Ahora más que nunca tenemos que usar nuestra voz y poder! NOSOTROS, el pueblo”. — Viola Davis, vía Twitter.



And so it goes….Gutted. Now more than ever we have to use our voice and power! WE the people……https://t.co/8gFi0AbNSQ — Viola Davis (@violadavis) June 24, 2022

Seth MacFarlane

“No hace mucho tiempo, esto habría sido una ciencia ficción distópica. Pero el legado de las elecciones de 2016 y la marca indeleble del Partido Republicano están impresos aquí en blanco y negro. Hasta dónde llegará esto una vez más de los votantes estadounidenses. Échenle la culpa al extremismo o la apatía, pero esto es Estados Unidos”. — Seth MacFarlane, vía Twitter.

Not too long ago, this would have been dystopian sci-fi. But the legacy of the 2016 election and the indelible mark of the GOP is printed here in black and white. How much farther this will go once again depends on American voters. Blame extremism or apathy, but this is America: pic.twitter.com/WefAworLlW — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) June 24, 2022

Cyndi Lauper

“Hoy es difícil, pero no hemos terminado porque en este país la conversación y la lucha por nuestros derechos civiles siempre continuarán. Igualdad para todos, no solo para algunos. Manténganse unidos a quienes más nuestra necesitan ayuda en este momento”. — Cyndi Lauper, vía Twitter.



Today is hard, but we are not done here because in this country the conversation and fight for our civil rights will always continue. Equality for all, not just for some. Stand together with those who need our help most right now. https://t.co/GU9DPwZ5ct pic.twitter.com/EedL8swGeu — Cyndi Lauper (@cyndilauper) June 24, 2022

Andy Cohen

“Qué día tan triste para este país. Armas para todos y sin derechos reproductivos. Retorcido. Retorcido.” — Andy Cohen, en Twitter.



What a sad day for this country. Guns for everybody and no reproductive rights. Twisted. Twisted. — Andy Cohen (@Andy) June 24, 2022

Stephen King

“Es el mejor Tribunal Supremo que haya producido el siglo XIX”. — Stephen King, en Twitter.

It's the best Supreme Court the 19th Century has yet produced. — Stephen King (@StephenKing) June 24, 2022

Alyssa Milano

“El fallo de la Corte Suprema de hoy que anuló #RoeVsWade tendrá consecuencias mortales, y el daño será mayor para las personas de color que ya enfrentan una discriminación desproporcionada en nuestro país y lidian con una grave crisis de mortalidad materna”. — Alyssa Milano, vía Twitter.



Today’s Supreme Court ruling overturning #RoeVsWade will have deadly consequences, with the harm falling hardest on people of color who already face disproportionate discrimination in our country and grapple with a severe maternal mortality crisis. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) June 24, 2022

Selena Gómez

“Ver cómo se despoja de un derecho constitucional es horrible. Una mujer debe tener el derecho de ELEGIR lo que quiere hacer con su propio cuerpo. Fin de la historia". — Selena Gómez, vía Twitter.



Watching a Constitutional right be stripped away is horrific. A woman should have the right to CHOOSE what she wants to do with her own body. End of story. — Selena Gomez (@selenagomez) June 24, 2022

Henry Winkler

“ESTADOS UNIDOS, SI NUNCA VOTASTE, NOVIEMBRE es TU elección”. — Henry Winkler, vía Twitter.



AMERICA :: IF you have NEVER VOTED :::: NOVEMBER is YOUR choice — Henry Winkler (@hwinkler4real) June 24, 2022

