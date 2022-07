¿De qué murió Ivana Trump? Urgencias la halló inconsciente; prensa reporta posible caída de las escaleras

Ivana Trump, primera esposa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y madre de tres de sus hijos, falleció a los 73 años este jueves, según informó el multimillonario republicano.

Estoy muy triste al anunciar a todos los que la amaban, que eran muchos, que Ivana Trump murió en su residencia en Nueva York", escribió Donald Trump en su red social, Truth Social.

El expresidente no explicó la causa de la muerte, pero The New York Times informó de que se investiga una posible caída por las escaleras en su apartamento de Manhattan.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo a la AFP en un comunicado enviado por correo electrónico que los oficiales respondieron a una llamada en su dirección en el Upper East Side alrededor de las 12:40 pm (1740 GMT).

"Al llegar, los agentes vieron a una mujer de 73 años inconsciente y que no respondía. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido ahí", dijo el portavoz.

El comunicado añade que "no parece haber criminalidad" y que el médico forense de la ciudad determinará la causa de la muerte.



Según un comunicado, la policía recibió una llamada al 911 sobre un "individuo auxiliado" alrededor de las 12:40 p.m. ET y con la solicitud de hacer un “chequeo de bienestar”.

Fuentes policiales detallaron a The New York Post que Ivana fue descubierta al pie de una escalera en su departamento, a las 12:40 p.m. Ya estaba muerta, por lo que no pudieron hacer nada.

"Ivana Trump era una superviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos a tener agallas y resistencia, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y sus diez nietos la echarán mucho de menos", dijo su familia en una nota.

La exmodelo checoslovaca emigró a Estados Unidos, se casó con el magnate en 1977 y se convirtió en colaboradora de varios de sus negocios hasta alcanzar puestos ejecutivos en la Organización Trump y algunos hoteles.

La pareja, muy seguida por los tabloides, se divorció en 1992 en medio de un gran escrutinio mediático tras la aventura de Trump con la actriz Marla Maples, con quien este se casaría un año después y tendría una hija, Tiffany.

Ivana, que decidió quedarse con el apellido de su primer marido, desarrolló a partir de entonces una carrera polivalente en la que lanzó líneas de ropa, joyas y productos de belleza, escribió varios libros y colaboró en revistas.

