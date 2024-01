Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, "ya que no han sido elecciones libres".

"No estamos de acuerdo, en lo absoluto (...), de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno de (Nicolás) Maduro", dijo en la televisión Ecuavisa.

El gobernante recalcó que no reconocerán el resultado de las próximas elecciones, "ya que no han sido elecciones libres".

*Más información en breve...