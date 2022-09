Cuba supera las 12 horas de apagón total tras paso del huracán Ian

La Habana.- Cuba sobrepasó este miércoles las 12 horas en apagón total, con "cero generación eléctrica", debido a fallas en los enlaces del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras el paso del potente huracán Ian, que además dejó 2 muertos y grandes daños.

"No ha caído una gota de agua y desde las 5:20 (hora local) no hay corriente", dijo telefónicamente a la AFP Chelita Delgado, un ama de casa de 52 años residente en la oriental provincia de Granma, donde no se sintieron los embates de Ian, un huracán categoría 3 que castigó el occidente del país el martes.

En Cuba, con 11.2 millones de habitantes, se registran desde mayo frecuentes y prolongados apagones por falta de generación eléctrica, pero ninguno de alcance nacional.

La estatal Unión Nacional Eléctrica, único operador del servicio en el país, anunció la noche del martes que el SEN estaba "con 0 generación eléctrica, sin servicio eléctrico el país", condición asociada a "las afectaciones climatológicas".

"La falla (que) está dada en los enlaces occidente, centro y oriente, se restablecerá paulatinamente entre la noche de hoy y madrugada de mañana (miércoles)", añadió.

En algunas ciudades se registraban este miércoles breves reconexiones del servicio.

En la Isla de la Juventud, 340 km al sur de La Habana, y primer territorio castigado por Ian, "tenemos luz desde ayer a las cinco de la tarde", dijo a AFP por teléfono Roxana González, ama de casa de 75 años.

Esa ínsula tiene generación propia y no depende del SEN, que enlaza a ocho grandes termoeléctricas y baterías de grupos electrógenos, todos movidos por combustibles fósiles.

Aún así, sus tecnologías obsoletas y la falta de mantenimiento provocan desde mayo frecuentes y largos apagones en la isla.

En un recorrido matutino por una Habana apagada, AFP observó que el generador flotante turco anclado en la bahía tenía sus chimeneas apagadas, igual que la vieja y pequeña termoeléctrica de Tallapiedra, que sólo trabaja en momentos de emergencia.

"Nos quitaron la luz desde ayer a las 6 de la tarde (hora local) y no sabemos cuando nos la van a poner", dijo telefónicamente Alejandro Pérez, un campesino de 35 años, desde la oriental Santiago de Cuba.

Ian, que impactó en Pinar del Río en la madrugada del martes, dejó dos muertos y mucha destrucción en esa provincia del oeste de Cuba, y en La Habana provocó cinco derrumbes totales y 68 parciales de edificios de viviendas.

