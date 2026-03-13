La ONG Prisoners Defenders confirmó la excarcelación de al menos dos presos de la cárcel de Guanajay, en el oeste de Cuba, tras el anuncio la víspera del gobierno cubano de un proceso para sacar de prisión a 51 reclusos.

La organización no gubernamental hizo este anuncio a EFE tras hablar con familiares de los beneficiados por la medida, aunque prefirió por el momento no dar a conocer sus identidades.

Prisoners Defenders indicó que quiere verificar los términos de la salida de prisión de estas dos personas.

El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) informó que el gobierno cubano decidió liberar en los próximos días a decenas de personas, pues "todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión".

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos, entre ellos prisioneros políticos, según las clasificaciones de distintas ONG, muchas de ellas tras un acuerdo con el Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

Las excarcelaciones en el sistema cubano no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

La Habana enmarcó esta decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad".

Varias ONG como Amnistía Internacional (AI) y Justicia 11J han criticado la "opacidad" del anuncio, por no venir acompañado de una lista de beneficiados ni explicaciones sobre la modalidad de liberación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc