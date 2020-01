Critican en EU programa "Quédate en México"; acusan tortura y asesinatos

San Diego.- A un año de ponerse en marcha el programa Protocolos de Protección Migratoria (MPP), por el que cerca de 60 mil solicitantes de asilo en el país han sido devueltos a México, este miércoles, organizaciones civiles y activistas han pedido el cierre de esta política "cruel e inhumana".

Congregados en el centro de San Diego, en el sur de California, donde hace un año comenzó este programa, los grupos civiles han mostrado con pancartas y cánticos su oposición a este programa, conocido como "Quédate en México", y al que culpan de cientos de casos de muertes, violaciones y torturas.

Las organizaciones aludieron este miércoles a un reporte de Human Rights First, en el que se da cuenta de "816 casos documentados de secuestro, extorsión, violación, homicidio, tortura y agresiones violentas" que los solicitantes de asilo han sufrido en México como consecuencia de este programa federal.

Mónika Langarica, abogada de Derechos de Migrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a Efe que estos casos “son ejemplos claros de que la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas para las personas migrantes, que no son mexicanas y no tienen estructura familiar en México, están a niveles que no hemos visto en el pasado”.

"Esto ya no puede tener ninguna justificación, ni seguir un día más”, manifestó Langarica, una de las decenas de personas que hoy se apostaron delante de la sede de las oficinas federales en esta ciudad para pedir que “el gobierno restaure el proceso de asilo hoy".



Foto: EFE

La política del presidente Donald Trump ha merecido que organizaciones internacionales de Derechos Humanos alerten de que la medida constituye una violación al derecho de asilo, además del peligro al que son expuestos los migrantes cuando son enviados a México.

“Sus consecuencias han sido espantosas”, expresó Thomas Rachko, Jr., coordinador nacional de la organización Human Rights Watch.

Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado pidió el fin del “cruel experimento de la administración de Trump, que ha ocasionado que decenas de miles de personas sean forzadas a condiciones de peligro, expuestas al peligro de ser asesinadas, secuestradas, torturadas y agredidas sexualmente”.

Según esta organización, apenas menos del 5% de los solicitantes de asilo enviados a México han tenido acceso a representación legal.

agv