Congreso de CDMX alista comisión para investigar marcha de Generación Z; Morena descarta "venganzas"

Liga MX Femenil: Tigres vs América – EN VIVO – Final – Apertura 2025

Llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras, para reunirse con Sheinbaum; fue recibida por el canciller De la Fuente

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez

Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Jóvenes marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas sin gradualidad; acusan “falta de voluntad política” de Morena

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

“Santificado sea tu nombre…Naasón”; aún oran por el apóstol de La Luz del Mundo

Sheinbaum aborda por primera vez Buque Cuauhtémoc; recuerdan a tripulantes fallecidos por choque en Brooklyn

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Buenos Aires.- La expresidenta de Argentina (2007-2015), quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde el pasado 17 de junio por irregularidades en la concesión de obras viales, envió este domingo un audio a las participantes del '38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries', en el que afirmó que "hoy Argentina no es un país libre".

“La libertad no es solamente caminar libremente por la calle, sino poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad. Hoy no estamos viviendo en una Argentina libre. Hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado”, afirmó la expresidenta en un mensaje dirigido a quienes se autoconvocaron en la Playa Arazaty de Corrientes para la actividad llamada “Plaza Cristina Libre”.

En su mensaje, reproducido por un altavoz ante cientos de mujeres presentes, enumeró a quienes considera afectados por esa falta de libertad: jóvenes que no encuentran empleo, estudiantes sin becas ni computadoras por el “desfinanciamiento de la educación”, trabajadores que no llegan a fin de mes y jubilados obligados a optar “entre comprar remedios o comida”.

“Tampoco se puede vivir únicamente para trabajar y dormir, y sobrevivir”, advirtió, al tiempo que recordó que Corrientes fue la última provincia que visitó antes de que la Justicia la condenara a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fernández consideró que en el país suramericano se vive un clima social de angustia: “Hoy vivimos la libertad para la desesperación. Libertad para la tristeza infinita que se adivina en los gestos de cada argentino”. Mencionó incluso las palabras recientes de la actriz Rita Cortese, quien dijo ver “a la Argentina triste”.

“Que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora perfecta y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico”, añadió.

Sobre el final, hizo un llamado a la organización colectiva: “Nadie te regala una vida mejor. Depende de juntar tu esfuerzo con el de millones, porque nadie se salva solo”.

Miles de mujeres y personas LGTBI se reúnen este fin de semana en Corrientes (noreste) para celebrar un histórico encuentro, que se realiza cada año en una ciudad de Argentina desde 1986.

Bajo el lema "Contra la trata y por la memoria de quienes faltan", más de 70 mil personas participan -según las organizadoras- en talleres, actividades culturales y se movilizan en las calles de la ciudad capital de Corrientes para visibilizar las demandas frente a las violencias patriarcales, las desigualdades estructurales y la avanzada conservadora del Gobierno de Milei.

