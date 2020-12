La aerolínea United Airlines se coordina con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para contactar a cualquiera que estuviera a bordo de un vuelo desviado de Orlando a Los Ángeles después de la muerte de un pasajero que pudo haber exhibido síntomas de coronavirus, mencionan medios estadounidenses.

CNN reporta que el lunes, un hombre a bordo del vuelo 591 de United Airlines tuvo una emergencia médica y el vuelo fue desviado a Nueva Orleans; se le dijo al personal de la aerolínea que el pasajero había sufrido un paro cardiaco, menciona el medio.

Los paramédicos lo trasladaron a un hospital local, donde fue declarado muerto, según un comunicado de la aerolínea. Un portavoz de la empresa indicó que se escuchó a la esposa del pasajero decir que su esposo tenía síntomas relacionados con el Covid-19, incluida la pérdida del gusto y el olfato.

No obstante, la enfermedad no fue confirmada por los profesionales médicos en ese momento. Debido a que los profesionales médicos inicialmente dictaminaron que la emergencia era un paro cardiaco, el vuelo continuó hacia Los Ángeles en el mismo avión y los pasajeros tuvieron la opción de desembarcar y tomar un vuelo posterior, según el comunicado de la aerolínea. "No se justificaba un cambio de avión", dijo la aerolínea. Todos los pasajeros optaron por continuar hacia Los Ángeles.

La familia, indicó CNN, confirmó que el hombre había padecido condiciones preexistentes, incluida la presión arterial alta y problemas de las vías respiratorias superiores, y que se sentía mal antes del día del viaje.

La empresa, que le dio el pésame a la familia del hombre, colabora con los CDC "para que puedan trabajar con los funcionarios de salud locales para llevar a cabo un acercamiento a cualquier cliente" que la agencia crea que puede estar en riesgo de posible exposición o infección, según el comunicado de la aerolínea.

