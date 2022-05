Washington.- El multimillonario Bill Gates, de 66 años y promotor de la vacunación contra el Covid-19, anunció haber dado positivo por coronavirus con síntomas leves, tras lo cual fue criticado en redes sociales por internautas antivacunas y negacionistas.

"He dado positivo por covid. Estoy experimentando síntomas leves y estoy siguiendo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté saludable nuevamente", informó en redes sociales el cofundador de Microsoft.

Gates se declaró "afortunado" por estar vacunado y haber recibido la dosis de refuerzo, así como haber tenido acceso a pruebas diagnósticas y a medicamentos para afrontar la enfermedad.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022