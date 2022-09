Convocan protestas por movilización parcial en Rusia; se agotan boletos de avión para salir del país

Moscú.- El movimiento pacifista Vesná (Primavera) ha convocado una protesta nacional en Rusia contra la movilización parcial decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, para enviar a 300 mil reservistas a Ucrania.

Bajo el lema "No a la movilización", los ciudadanos rusos están llamados a protestar a las 16:00 GMT en sus ciudades, según informó la organización en su canal de Telegram.

Vesná afirma que la movilización parcial de Putin significa que "miles de hombres rusos, nuestros padres, hermanos y esposos, serán arrojados a la picadora de carne de la guerra.

"¿Por qué las madres y los niños derramarán lágrimas? Para el palacio de Putin?", se pregunta el movimiento.

"Ahora la guerra llegará de verdad a todos los hogares y a todas las familias. Las autoridades decían que solo los 'profesionales' estaban combatiendo y que ellos ganarían. Resultó que no estaban ganando y los prisioneros comenzaron a ser reclutados para el frente. Y ahora se ha anunciado la movilización", indicó.

Vesná sostiene que la situación es "extremadamente difícil", pues "la guerra ya no está 'allá afuera', sino que ha llegado a nuestro país, a nuestros hogares, a nuestros familiares".

Y los movilizados "deben morir para corregir los errores del régimen de Putin, que sumió a Rusia en una monstruosa matanza, aislamiento y pobreza", añadió.

Los diputados y funcionarios que a diario gritaban sobre la necesidad de la movilización permanecerán en sus cálidos sillones, vivos y coleando, denuncia la organización.

Ante la previsión de que las fuerzas de seguridad rusas intentarán evitar o reprimir las protestas, el movimiento ha publicado los datos de contacto de la organización independiente de derechos humanos OVD-Info, que hace un seguimiento de las detenciones y defiende a los arrestados y que fue declarado hace un año "agente extranjero" en Rusia.

Según esta organización, desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania ha habido 16.437 detenciones en protestas por la intervención bélica.

Quieren salir de Rusia, pero boletos están agotados

Luego del anuncio del presidente ruso sobre la movilización parcial, los rusos que buscaban boletos de avión para salir de Rusia se han encontrado con que no había ya tiketes con destino a Estambul, Ereván o Bakú u otros destinos que no piden visado, reportaron medios como RBC y The Moscow Times.

Según los buscadores de las aerolíneas Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines y Armenia Aircompany no hubo ya vuelos hasta dentro de unos días o solo en clase Business, lo cual pudo comprobar EFE.

De acuerdo con The Moscow Times, los boletos "no estaban disponibles pocos minutos después del anuncio de Putin".

Al mediodía los vuelos directos a Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán también desaparecieron de agregadores como aviasales.ru.

De acuerdo con la jefa de la Agencia Federal de Turismo, Zarina Dogúzova, actualmente no hay restricciones para que los rusos abandonen el país debido a la movilización parcial.

"Recibo muchas preguntas sobre ir al extranjero en condiciones de movilización parcial. Según nuestra información, por el momento no hay restricciones para viajar al extranjero", escribió en su canal oficial de Telegram.

Indicó que "hay que esperar las aclaraciones oficiales pertinentes. Hemos solicitado esta información. Le informaremos puntualmente de cualquier cambio", añadió.

Los primeros movilizados serán suboficiales de reserva de menos de 35 años y oficiales de menos de 45 años, según Andréi Kartapólov, jefe del comité de Defensa de la Duma o cámara de diputados.

Billetes de avión, lo más buscado en Google

Según la herramienta estadística Google Trends, que permite conocer la frecuencia con la que se escribe una palabra en Google, las búsquedas en Rusia con los términos "billetes" y "avión" se han más que duplicado desde 06:00 GMT el miércoles, al comienzo del discurso televisivo grabado por Vladimir Putin.

La región de Belgorod, que limita con el noreste de Ucrania y que desde finales de febrero se vio afectada en varias ocasiones por ataques ucranianos, ocupa el primer lugar en la lista de lugares en los que se han llevado a cabo esas búsquedas por internet.

Los billetes para vuelos directos a los destinos más cercanos -Armenia, Georgia, Azerbaiyán o Kazajstán- están agotados para el miércoles, según el sitio Aviasales, muy popular en Rusia.

En dirección de Estambul, con Turkish Airlines, una de las principales rutas de salida del país en avión desde las sanciones occidentales y el cierre del espacio aéreo europeo, "todos los vuelos están completos" hasta el sábado.

En AirSerbia, para llegar a Belgrado, el próximo vuelo con plazas disponibles es para el lunes 26.

Los precios de los boletos de avión nacionales hacia ciudades cercanas a las fronteras se dispararon, como lo demuestran los billetes que se ofrecen de Moscú a Vladikavkaz (sur) por más de 750 dólares, en comparación con apenas 70 dólares normalmente.

