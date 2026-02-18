El octogenario izquierdista José María Balcázar es el nuevo presidente interino de Perú. El legislador, defensor del matrimonio infantil, de la izquierda radical obtuvo 60 votos. María del Carmen Alva (Acción Popular) obtuvo el respaldo de 46 legisladores.

En una primera votación, Balcázar, del partido marxista Perú Libre, obtuvo 46 votos de los 117 legisladores presentes en el auditorio donde se celebraba la sesión, frente a los 43 alcanzados por la representante del partido Acción Popular.

En la votación, el legislador derechista Héctor Acuña obtuvo 13 votos, mientras que el izquierdista Edgar Reymundo recibió 7, por lo que ambos quedaron fuera de la contienda.

Balcázar, de 83 años, fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú y llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido marxista que ganó la Presidencia en 2021 con Pedro Castillo, quien luego fue destituido por su fallido intento de golpe de Estado de fines de 2022.

Alva es una abogada de 58 años que ya presidió el Congreso en el período 2021-2022, desde el que lideró una dura oposición a Castillo, a la vez que protagonizó algunos desencuentros con parlamentarios, así como algunas polémicas por comentarios considerados racistas.

El Congreso de Perú realizó la votación para elegir a su próximo presidente, quien asumirá de inmediato la jefatura de Estado de forma interina en reemplazo del derechista José Jerí, destituido el martes por el mismo Parlamento cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales.

El nuevo presidente o presidenta de la Cámara asumirá de manera provisional la jefatura de Estado hasta el próximo 28 de julio, cuando transferirá el mando al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que se celebrarán en abril.

