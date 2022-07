Conductora británica hace realidad escena de la película “No mires arriba”: ante calor extremo, llama “fatalistas” a meteorólogos

La conductora de un programa de televisión en Reino Unido, hizo realidad una de las escenas de la cinta “No mires arriba”, una sátira sobre la minimización de la amenaza de un meteoro al planeta Tierra.

En la cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, dos astrónomos intentan alertar a la humanidad acerca de un cometa que chocará contra la Tierra, pero se enfrentan a la indiferencia de políticos y medios. Bajo el disfraz del meteoro, la película aborda en realidad el tema del cambio climático y la inacción frente a la amenaza que representa.

Pero la realidad siempre supera la fantasía, como demostró Bev Turner, conductora de GB News, cuando pareció minimizar la ola de calor que impacta a Reino Unido, donde este martes se superó el récord de calor, al alcanzarse en algunas zonas los 40.3 grados centígrados, algo impensable hasta hace unos años en un país que se caracteriza más bien por su clima lluvioso y frío.

La semana pasada, Turner entrevistó a John Hammond, un meteorólogo, quien justo estaba advirtiendo de los graves pronósticos para el país en materia de temperatura para los días siguientes.

“Mira, John, estás disfrutando el sol. No hace demasiado calor, ¿verdad?”, le dijo Turner.

Extrañado, Hammond insistió en que en ese momento, el clima no era tan agresivo, pero recordó que para la siguiente semana se esperaban temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, como en efecto ocurrió. “Creo que habrá cientos, si no miles, de muertes excesivas a principios de la semana que viene”, subrayó el meteorólogo.

Explicó que los pronósticos gráficos sobre el clima para los siguientes días eran “aterradores” y, criticando el comentario de la anfitriona, señaló. “No será nada agradable. Será un tiempo potencialmente letal durante un par de días. Será breve, pero será brutal".

Igual que en una escena de la película, la conductora ignoró la advertencia del meteorólogo. “Oh, John. ¡quiero que nos alegremos por el clima!”. Y añadió: “No sé si les ha pasado algo a los meteorólogos, que se han vuelto un poco fatalistas y presagiadores de la fatalidad, pero los locutores -sobre todo en la BBC- cada vez que pongo ese canal, cualquiera que habla del tiempo dice que va a haber toneladas de víctimas mortales”.

Luego, cuestionó a Hammond. “¿Acaso no hemos tenido siempre un clima caluroso, John? ¿El verano del 76 no fue tan caliente como este?”.

El meteorólogo lo negó. “Cada vez vemos más registros, cada vez más frecuentes, y más severos, así que sí, algunas personas siempre se remontan al verano de 1976, que fue un evento extraño, hace más de 40 años. Pero las olas de calor son cada vez más extremas; ésta es otra que viene hacia nosotros y no creo que debamos alegrarnos demasiado por el hecho de que muchos vayan a morir durante la próxima semana a causa del calor. Cuarenta grados [Celsius] - el tipo de temperatura, me temo, para la que este país no está preparado".

‘I think there will be hundreds, if not thousands, of excess deaths… It will be brutal.’

Weather expert John Hammond issues a warning over the 'extreme' conditions expected next week.

— GB News (@GBNEWS) July 14, 2022

— GB News (@GBNEWS) July 14, 2022

— GB News (@GBNEWS) July 14, 2022