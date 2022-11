Conductor atropella a grupo de bolsonaristas que bloqueaban autopista en Brasil

En medio de un clima de polarización tras las elecciones en Brasil, un automovilista atropelló y arrastró a un grupo de manifestantes bolsonaristas que se encontraban cortando una ruta en San Pablo. Al menos dos personas sufrieron heridas de gravedad, mientras que otras ocho tuvieron lesiones menores.

Cerca de las 15:30, decenas de personas protagonizaron un bloqueo en la autopista Rodovia Washington Luís, en Mirassol, en el interior de San Pablo. Los manifestantes estaban en el centro de la vía cuando el vehículo aceleró sobre ellos.

Las víctimas, algunas de ellas en estado de gravedad, fueron trasladadas al Hospital de Base, situado en São José do Rio Preto.

El responsable fue detenido por la policía. En ese momento, los manifestantes comenzaron a golpear y a destrozar el auto. Además, atacaron al conductor.

A lo largo y ancho de Brasil hay manifestantes que no aceptan los resultados de las elecciones presidenciales, donde Lula da Silva fue elegido como el nuevo mandatario. En consecuencia, se dirigieron a las principales arterias para impedir que normal circulación vehicular.



En la mañana de este miércoles, al menos 146 rutas federales se encontraban obstruidas, en su mayoría, por camioneros que apoyan a Bolsonaro. El lunes, en tanto, las autoridades monitorearon 271 bloqueos.

En un comunicado publicado en las redes sociales, la Policía Rodoviaria Federal informó que disolvió 601 manifestaciones en rutas de todo Brasil que se originaron cuando se conocieron los resultados de los comicios.



#Bomdia !

Ação continuada da @PRFBrasil na desinterdição das rodovias federais.

Das 18:00 de domingo (30) até as 07:00 de hoje (2), já foram feitos 544 desbloqueios. Reitero o pedido do PR @jairbolsonaro para que as manifestações não impeçam o direito de ir e vir de todos.

— Anderson Torres (@andersongtorres) November 2, 2022