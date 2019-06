Con México se acordaron cosas que no se informaron; se darán a conocer en su momento: Trump

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno dará a conocer detalles sobre su acuerdo con México, al tiempo que negó un reporte de prensa que indicaba que México no había hecho compromisos importantes para detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur.

"México no estaba cooperando en la frontera en las cosas que teníamos, o no teníamos, y ahora tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente ayer, de que serán muy colaboradores y querrán hacer el trabajo correctamente", dijo Trump en Twitter.



.....Mexico was not being cooperative on the Border in things we had, or didn’t have, and now I have full confidence, especially after speaking to their President yesterday, that they will be very cooperative and want to get the job properly done. Importantly, some things.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2019