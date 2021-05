El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, envió hoy sus condolencias por el colapso del Metro en la Ciudad de México.

“Canadá está con -y pensando en- la gente de la Ciudad de México esta mañana. Nuestros corazones están con las familias y amigos de las víctimas de este trágico colapso del paso elevado”, tuiteó Trudeau.

“También deseamos una rápida y total recuperación de los lesionados y los tenemos a todos en nuestros pensamientos”.



Canada is standing with - and thinking of - the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 4, 2021