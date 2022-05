"Cobardes", familiares de las víctimas del tiroteo en Texas critican respuesta policiaca

Familiares y cercanos a las víctimas mortales del tiroteo, el martes pasado, en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, que dejó 21 muertos (19 niños y dos profesoras), criticaron la respuesta policiaca y tacharon a los agentes de "cobardes".

“Mientras esos bebés estaban ahí muriendo, se quedaron con los pulgares en el trasero tratando de averiguar qué hacer”, dijo Roger Garza, un amigo de la familia de la maestra Irma García , quien fue asesinada por el hombre armado cuando intentaba proteger a sus estudiantes de cuarto grado, reportó The Daily Beast.

"¿No les pagamos para que se apresuren y protejan a la gente? Alguien debe rendir cuentas por esto”, dijo Garza.

Joe García, esposo de la docente, murió de un ataque al corazón un día después del tiroteo. El conocido cree que Joe murió con el corazón roto.

“Peter necesita responder por sus acciones y presentarse y hablar con nosotros”, dijo Garza, refiriéndose a Peter Arradondo, jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, quien fue el comandante del incidente inicial el martes.

The Daily Beast intentó contactar a Arradondo, pero no ha podido comunicarse con él. Tampoco nadie más en esta comunidad que esté buscando respuestas.

"Decisión equivocada"

El director del Departamento de Seguridad de Texas, Steven McCraw, admitió en conferencia de prensa el viernes que las autoridades tomaron “la decisión equivocada ” y retrasaron el enfrentamiento con el pistolero, dejando a los niños a su merced por más de 40 minutos, hasta que unidades tácticas finalmente le dispararon.

En otra admisión devastadora, McCraw dijo que más de una docena de policías estaban parados en un pasillo de la escuela incluso cuando se hicieron llamadas desesperadas al 911 desde el salón de clases asediado.

"¿Dónde quedó la valentía? En esos niños"

“Mientras esos niños estaban ahí con este loco, hasta 19 oficiales tuvieron que pensar qué hacer”, dijo Ignacio Pérez, quien estaba haciendo todo lo posible para consolar a Javier Cazares, cuya hija de cuarto grado, Jacklyn Cazares, murió en el ataque.

“Le prometo que estos padres tenían un plan y estaban listos para actuar en consecuencia. ¿Dónde quedó la valentía? En esos niños. Ahí es donde estaba.

“Siento que están preparando esto para que las fuerzas del orden público se vayan como héroes y algunos de ellos lo son”, dijo Garza. “Pero los demás que no hicieron nada no son más que cobardes. Los padres fueron más valientes que eso y al menos tenían una idea de qué hacer”.

"¿Por qué esperaron tanto?", cuestionó Cázares. “Podrán volver a casa con su familia y la mía nunca volverá a casa”.

Tras la masacre, el gobernador Greg Abbott elogió la respuesta de la policía e insistió en que los oficiales habían actuado heroicamente y salvado numerosas vidas, pero arremetió con enojo cuando surgió una narrativa diferente días después, diciendo que estaba "furioso" por haber sido "engañado".

Los agentes federales en la escena dijeron que nadie parecía estar a cargo , y en un momento, los padres que esperaban afuera consideraron apresurarse a la escuela ellos mismos .Un policía de Uvalde afirmó que "hubo casi un motín" y le dijo a la revista People que él y sus colegas "se sintieron como cobardes" por no asaltar el edificio antes.

En una entrevista el viernes por la tarde, una maestra de Robb Elementary que sobrevivió a la masacre le dijo a The Daily Beast que está centrando su culpa específicamente en el tirador: “La única persona a la que culpo es aquien entró en mi escuela y mató a mis amigos”, dijo Nicole Ogburn. “Esa es la única persona a la que voy a culpar, porque se cometerán errores en cada situación de pánico”. “Dejen de criticar y menospreciar a los demás, porque ante todo, solo están tratando de culpar a alguien”, dijo Ogburn.