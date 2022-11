China usa filtros para que jugadores y espectadores del Mundial en Qatar "usen" cubrebocas

Pekín.- La televisión china, al retransmitir los partidos del Mundial de fútbol, ya no saca a espectadores sin mascarilla en sus imágenes, después de que ese tipo de planos causaran enojo entre ciudadanos hartos de las restricciones contra el Covid-19, en medio de una inédita ola de protestas contra la política de “cero Covid” y el gobierno de Xi Jingping.

China es la última gran economía mundial que continúa aplicando una dura estrategia contra el coronavirus, llamada “cero Covid”, que implica confinamientos de barrios y ciudades enteras, periodos de cuarentena y tests masivos.

Los chinos cada vez demuestran mayor rechazo a las medidas y en los últimos días se han convocado varias protestas en contra.

Para evitar que los telespectadores chinos vean al público de los estadios sin barbijo, la cadena deportiva de la Televisión Central de China (CCTV) remplazó sistemáticamente en los partidos las imágenes en que aparecía gente sentada demasiado junta con planos de jugadores o planos del público tomados lo suficientemente lejos como para que no se distinguieran las caras, constató la agencia AFP.

El sábado, por ejemplo, durante el partido de Túnez y Australia, CCTV mostraba a entrenadores y jugadores en momentos en que una transmisión en inglés mostraba rostros sin cubrebocas entre la multitud, según The Wall Street Journal. En cambio, en internet se podía ver la retransmisión no censurada, incluso en Douyin, la versión china de TikTok.

“Esta vez, las imágenes de transmisión de CCTV son raras. Por ejemplo, las imágenes en cámara lenta no se transmiten en su totalidad, los ángulos no son completos, las tomas de paisajes vacíos aparecen sin una buena razón”, escribió un usuario en la popular plataforma de redes sociales Weibo. “Cuando pasan a tomas de larga distancia y paisajes, ¿qué están tratando de ocultar en realidad? Solo tengo curiosidad”.

“No tiene sentido... no tengo palabras aparte de que esto no tiene sentido”, escribió un bloguero especialista en fútbol en Weibo. “Si están tan asustado, ¿por qué no simplemente no transmiten la Copa del Mundo y, en cambio, inventan noticias falsas de que la Copa del Mundo fue cancelada debido al exceso de muertes relacionadas con Covid en Occidente?

También circularon en redes sociales videos supuestamente manipulados por los medios chinos en los que se aplicaba un filtro que mostraba a los jugadores e hinchas con barbijo.

Decenas de millones de habitantes de grandes ciudades como Pekín, Cantón y Chongqing estaban sometidos a algún tipo de confinamiento este domingo.

Según la lista de licenciatarios de la FIFA para los derechos de transmisión del Mundial, CCTV posee los derechos oficiales en China para transmitir partidos por televisión, radio y celulares. CCTV dijo que su canal de deportes registró cifras de audiencia altas para los partidos de la Copa Mundial en plataformas de televisión y móviles.

En los últimos días, fue muy compartida en la red de mensajería WeChat una carta abierta que planteaba si China está “en el mismo planeta” que Qatar, cuestionando la política sanitaria del gobierno chino. Una misiva que, sin embargo, acabó siendo censurada por las autoridades.

Este domingo, cientos de personas se manifestaron, sobre todo en Pekín y en Shanghai, contra la política anticovid, algo inusual en el gigante asiático.

