Casa Blanca responde a Nancy Pelosi tras romper discurso de Trump

A través de redes sociales, la Casa Blanca le respondió a Nancy Pelosi, líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, luego de que rompiera la copia del discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión.

“La oradora Pelosi acaba de romper: uno de nuestros últimos aviadores sobrevivientes de Tuskegee. La supervivencia de un niño nacido a las 21 semanas. Las familias en luto de Rocky Jones y Kayla Mueller. La reunión de un miembro del servicio con su familia. Ese es su legado”, escribió la Casa Blanca.

La presidenta de la Cámara de Representantes, que estaba ubicada detrás de Trump y junto al vicepresidente Mike Pence durante la ceremonia en el Capitolio, tomó el documento y lo destrozó de manera muy visible.

Cuando un periodista le pidió que explicara lo que había hecho, Pelosi dijo: "Lo rompí. Era lo más cortés, considerando la alternativa". Al llegar, Trump rompió con la tradición al no darle la mano a Pelosi, quien supervisó su juicio político.



