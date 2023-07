La Casa Blanca dijo este jueves que no hay posibilidad de que el presidente Joe Biden termine perdonando a su hijo, Hunter.

"Sé que dijiste que no ha cambiado mucho desde ayer y que es un asunto personal", dijo un reportero a Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en una conferencia y siguió: "pero desde una perspectiva presidencial, ¿hay alguna posibilidad de que el mandatario termine perdonando a su hijo?".

"No”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Otra periodista preguntó si a Joe Biden le preocupa que los desafíos legales de Hunter continúen desviando la atención de la Casa Blanca: "Simplemente no voy a hablar de la política de esto... Esta investigación está siendo dirigida por un fiscal designado por Trump", respondió Karine Jean-Pierre.

Hunter Biden enfrenta cargos por delitos fiscales en Delaware, y el miércoles se declaró "no culpable" después de que fracasara un acuerdo de culpabilidad.

Cómo se cayó el pacto de Hunter Biden

El miércoles, la jueza Maryellen Noreika expresó dudas sobre ese pacto por el cual Biden aceptaba declararse culpable y admitir la posesión ilegal de armas y ordenó dejarlo en suspenso.

Hunter Biden, cuyos problemas judiciales opacan la campaña de reelección de su padre, Joe, pactó con la Fiscalía que sería condenado a libertad condicional por dos cargos de evasión fiscal a cambio de declararse culpable. El acuerdo especificaba que un cargo de posesión de armas de fuego sería eliminado si seguía un programa de asesoramiento y rehabilitación.

Pero, según medios estadounidenses, el acuerdo se cayó después de que Noreika preguntó por qué se incluía la posesión de armas en un caso fiscal, y además quiso saber si el acuerdo protegía a Biden de cargos que pudieran surgir de una investigación más amplia sobre sus negocios.

Los fiscales no pudieron responder esas preguntas por lo que la jueza dijo que no aceptaba el acuerdo y Biden se declaró no culpable.

Se espera que ahora se realicen nuevas negociaciones que podrían ser más complejas.

El fiscal David Weiss dijo al tribunal que sigue examinando otros posibles delitos de Biden.

Weiss no detalló esos eventuales delitos, pero una cuestión mencionada en el tribunal fue la posible violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, relacionada con sus negocios en China, Ucrania y otros países que a principios de la década de 2010, cuando su padre era vicepresidente.

Los republicanos acusan a Weiss de darle a Biden un acuerdo excesivamente favorable a sus intereses.

