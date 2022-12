Carlos III homenajeará a su madre Isabel II en su primer mensaje de Navidad como rey

El rey Carlos III, de 74 años, incluirá un homenaje a su difunta madre, la reina Isabel II, en su primer mensaje de Navidad como monarca.

Una imagen difundida por el Palacio de Buckingham de Carlos pronunciando su discurso, que se emitirá el 25 de diciembre a las 15 GMT, muestra al monarca británico en la Capilla de San Jorge, en Windsor, donde se celebró el funeral de la reina en septiembre y donde también está enterrado su padre, el príncipe Felipe.

En su último mensaje de Navidad, la difunta reina habló de “pasar la posta” a la siguiente generación. Y el primer mensaje de Navidad de su hijo recordará su legado.

Esta será la primera retransmisión televisada anual del Día de Navidad real que no será presentada por la difunta reina, que apareció en el primer mensaje televisado en 1957, informó la BBC.



En esta foto sin fecha proveída el 23 de diciembre del 2021, la reina Isabel II de Gran Bretaña graba su mensaje anual de Navidad en el Castillo de Windsor, Iglaterra. (Victoria Jones/Pool vía AP)

En su mensaje navideño de 2021, que fue el último antes de su muerte el 8 de septiembre de 2022, la reina rindió un homenaje muy personal a su “amado” príncipe Felipe, fallecido en abril de ese año. Su emisión fue el programa más visto de la Navidad de 2021, con casi nueve millones de telespectadores.

Este año, la imagen muestra al rey Carlos de pie delante de un árbol de Navidad con adornos reciclables sin plástico y arreglos de acebo y hiedra al fondo.

Para esta Navidad, el rey y su esposa Camilla, la reina consorte, volverán a la tradición de pasar la Navidad en Sandringham, Norfolk, después de que el año pasado la preocupación por la salud de Isabel y el coronavirus mantuvieran a la Familia Real en Windsor.

El príncipe y la princesa de Gales, Guillermo y Kate, son algunos de los miembros de la realeza que se espera que acompañen al rey Carlos en Navidad. Pero no así los duques de Sussex, Enrique y Meghan.

Como postal navideña, Guillermo y Kate Middleton difundieron la semana pasada una imagen en la que se muestran felices junto a sus hijos, la contracara del polémico documental de Netflix, “Harry & Meghan”, una serie que profundizó la guerra interna de la familia real. La foto difundida por el Palacio de Kensington, que fue tomada a principios de este año por su fotógrafo de confianza Matt Porteous, muestra a la dichosa pareja del hijo mayor del rey Carlos III y su esposa tomados de la mano con sus tres hijos, el príncipe Jorge, la princesa Charlotte, y el más pequeño, el príncipe Louis.



Sharing a new picture of the family for this year’s Christmas card! pic.twitter.com/R98RyMmQ5C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 13, 2022