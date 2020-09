Captan a funcionario de Filipinas teniendo sexo con secretaria en reunión de Zoom

El capitán Jesús Estil, del Ayuntamiento de Fátima Dos, en la provincia de Cavite, Filipinas, fue grabado por uno de sus colegas en una videollamada mientras tenía sexo con su secretaria.

De acuerdo con 'The Sun', en las imágenes se ve a una mujer que se quitó el pantalón en el fondo de una sala. Seguidamente, Estil se acerca a la computadora y, en un intento fallido, trata de apagar la cámara.

El funcionario no se dio cuenta que los asistentes a la reunión virtual aún podían ver lo que hacía y se acercó a la mujer, con quien tuvo relaciones sexuales durante varios minutos.

Después, volvió a sentarse en su escritorio y continuó con la videollamada como si nada hubiera sucedido.



Barangay captain gets caught banging barangay treasurer when he forgets to turn off his camera during a zoom meeting with the mayor and other officials.

Fucking hilarious. pic.twitter.com/YPso6Bd8JR

— Santi Obcena (@santiobcena) August 28, 2020