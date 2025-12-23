Más Información

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Carmen Aristegui anuncia su salida de CNN tras más de 20 años al aire; esto dijo sobre su futuro

Spotify sufre robo masivo de datos; hackers afirman que se apropiaron de 99% del catálogo

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Sheinbaum reacciona a caravana navideña de presunto grupo criminal en Guerrero; gabinete de Seguridad dará información, dice

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Nueva York.- Una mujer falleció y al menos otras cuatro personas resultaron heridas leves este martes después de que un camión de la basura se estrellara contra un coche y un andamio en East Harlem, Nueva York, según medios locales.

El accidente ocurrió poco antes de las 6:30 hora local (11:30 GMT), en la calle 101, cerca de la Primera Avenida, en el barrio de East Harlem (Manhattan), cuando un camión privado de la basura en el que iban el conductor y un pasajero se estrelló contra un coche y lo empujó hasta derribar un andamio, que cayó sobre una mujer, causándole la muerte.

Según la policía, el conductor y el pasajero, de 47 y 50 años respectivamente, circulaban hacia el norte con el camión de la basura cuando perdieron el control y se estrellaron contra un coche estacionado y sin ocupantes, empujándolo hacia la acera hasta derribar un andamio que rodeaba un edificio de apartamentos.

Lee también

El andamio se desplomó y golpeó a una mujer que estaba debajo, la cual fue encontrada muerta por los servicios de emergencias.

El conductor y el pasajero del camión fueron trasladados a un hospital local, donde se encuentran en condición estable, mientras que al menos tres personas sufrieron heridas leves.

Hasta el momento no está claro qué provocó el accidente, ni se realizó ningún arresto.

Lee también

El Departamento de Edificios informó de que el camión de la basura derribó un total de 24 metros de andamios, mientras que el edificio no sufrió daños.

