Nueva York.- Una mujer falleció y al menos otras cuatro personas resultaron heridas leves este martes después de que un camión de la basura se estrellara contra un coche y un andamio en East Harlem, Nueva York, según medios locales.

El accidente ocurrió poco antes de las 6:30 hora local (11:30 GMT), en la calle 101, cerca de la Primera Avenida, en el barrio de East Harlem (Manhattan), cuando un camión privado de la basura en el que iban el conductor y un pasajero se estrelló contra un coche y lo empujó hasta derribar un andamio, que cayó sobre una mujer, causándole la muerte.

Según la policía, el conductor y el pasajero, de 47 y 50 años respectivamente, circulaban hacia el norte con el camión de la basura cuando perdieron el control y se estrellaron contra un coche estacionado y sin ocupantes, empujándolo hacia la acera hasta derribar un andamio que rodeaba un edificio de apartamentos.

El andamio se desplomó y golpeó a una mujer que estaba debajo, la cual fue encontrada muerta por los servicios de emergencias.

El conductor y el pasajero del camión fueron trasladados a un hospital local, donde se encuentran en condición estable, mientras que al menos tres personas sufrieron heridas leves.

Hasta el momento no está claro qué provocó el accidente, ni se realizó ningún arresto.

El Departamento de Edificios informó de que el camión de la basura derribó un total de 24 metros de andamios, mientras que el edificio no sufrió daños.

