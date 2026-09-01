Katmandú.— Los equipos de rescate trabajaban ayer a toda prisa para tratar de liberar a cientos de personas que se cree que continúan atrapadas en túneles de centrales hidroeléctricas que quedaron enterradas en el lodo después de las catastróficas inundaciones en la frontera entre Nepal y China, mientras el número de muertos sigue en aumento y familias desesperadas buscaban a sus seres queridos.

“Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora”, declaró el primer ministro nepalí Balendra Shah.

El número de muertes en ambos países rebasó las 950, con más de 4 mil 400 personas desaparecidas. Una asociación del sector privado que representa a las compañías eléctricas indicó que al menos 900 trabajadores continúan sin ser localizados en 12 proyectos hidroeléctricos que resultaron dañados por las inundaciones en los distritos de Rasuwa y Nuwakot de Nepal.

Los esfuerzos de rescate se centran en personas atrapadas en los gigantescos túneles construidos para controlar el flujo de agua.

“Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones”, señaló Jakob Steiner, un geocientífico de la Universidad de Graz, en Austria, que actualmente tiene su base en Daca, Bangladesh. “Por lo que entendemos, han logrado llevar oxígeno a algunos de los que están atrapados y ahora están tratando de rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contra el tiempo, porque la gente necesita comida y agua”.

Los rescatistas trabajan en condiciones peligrosas y bajo la amenaza de una nueva crecida de las aguas. “Las dificultades son considerables”, resume el jefe adjunto del distrito siniestrado de Nuwakot, el policía E. Hawadi. “Ya no hay carreteras. Todas han sido arrasadas por el deslave”, dijo.

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Además de las víctimas, más de 2 mil 500 edificios fueron destruidos en el valle del río Trishuli, en Nepal, según un cálculo de la AFP a partir de análisis satelitales del observatorio europeo Copernicus.

En medio de la tragedia, se han dado a conocer algunas historias positivas. Como la de Abhishek Sharma, de 16 años, quien logró escapar con su abuelo en hombros de la riada. Sin embargo, contó que su casa desapareció. “El río se la llevó. No quedó nada”, dijo.

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