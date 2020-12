Boris Johnson ve “fuerte posibilidad” que no haya acuerdo posBrexit con la UE

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este jueves que hay una “fuerte posibilidad” de que Reino Unido no logre un acuerdo comercial posBrexit con la Unión Europea.

En declaraciones a reporteros, Johnson señaló que “es momento” de que las empresas y ciudadanos se preparen para esa posibilidad, aunque las pláticas continúan.

Johnson se reunió en una cena de trabajo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la esperanza de superar el impasse, pero el encuentro terminó sin avances importantes.

“Cada uno comprende las posiciones del otro. Siguen siendo muy distantes”, dijo Von der Leyen.

Anticipando la dificultad de llegar a un acuerdo antes de la salida el 1 de enero, la UE propuso cuatro medidas de contingencia para asegurar que el tránsito aéreo y terrestre continúe en lo posible sin tropiezos durante los próximos seis meses.

También propone que los pescadores de cada parte tengan acceso a las aguas de la otra durante un año para reducir los perjuicios comerciales de una ruptura sin

acuerdo. Estos planes dependen de que Reino Unido ofrezca iniciativas similares.

“Tenemos la responsabilidad de estar preparados para todas las contingencias”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



Now is the time for the public and businesses to get ready for the Australian option on January 1st. pic.twitter.com/lLJfmIy9XI

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 10, 2020