Un afroestadounidense de 31 años, primo de una de las cofundadoras del movimiento Black Lives Matter, murió horas después de recibir descargas eléctricas durante una intervención policial, anunciaron las autoridades de Los Ángeles.

Los hechos remontan al 3 de enero, pero suscitan un escándalo creciente luego de que la policía haya publicado el miércoles videos del arresto de Keenan Anderson, grabados por las cámaras portadas por los agentes que lo inmovilizaron.

En ellas se ve al profesor visiblemente febril y agitado tras haber estado involucrado en un banal accidente vehicular en el barrio de Venice, en Los Ángeles. Los oficiales lo reducen a la fuerza y le aplican descargas eléctricas de una pistola taser en el suelo para que deje de forcejear.

"Los policías lucharon con Anderson durante varios minutos, usando un Taser, su peso corporal, sujeciones firmes y llaves de brazo para vencer su resistencia", explicó la policía de Los Ángeles en un comunicado.

El video muestra a Anderson pedir "ayuda" y gritar "tratan de matarme" o "tratan de hacerme lo mismo que a George Floyd", mientras un policía aplasta su busto y su codo con su rodilla.

The BLM founder's cousin Keenan Anderson caused an accident while on drugs after trying to steal a car. The cop was cool with him and said he'd get him water. He then ran into traffic and resisted. They tased him and he died of cardiac arrest 4 hrs later

pic.twitter.com/0iLwaBa0Ru

— Greg Price (@greg_price11) January 13, 2023