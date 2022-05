Biden vuelve a “deshielar” los nexos con Cuba

Washington/La Habana.— Tras cinco años en la congeladora, la relación entre Estados Unidos y Cuba dio un giro con la flexibilización de restricciones anunciada por el gobierno de Joe Biden, incluyendo procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos.

“Con estas medidas pretendemos apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar una vida exitosa en su hogar”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

El gobierno de Biden restablecerá el programa para la reunificación familiar para los cubanos CFRP, creado en 2007 y suspendido desde 2017. Este programa permite que ciudadanos o residentes estadounidenses soliciten que sus familiares en Cuba viajen a EU y soliciten una autorización de trabajo allí mientras se procesa su estatus de residente legal. Al mismo tiempo, se incrementarán los servicios consulares y procesamiento de visas.

La embajada estadounidense en Cuba redujo su personal al mínimo en septiembre de 2017, cuando el republicano Donald Trump argumentó que hubo misteriosos incidentes de salud, descritos como ataques sónicos, que afectaron a sus diplomáticos en 2016 y 2017.

Además, se eliminará el límite actual de remesas familiares de mil dólares por trimestre para la pareja emisor-receptor y se autorizarán las remesas de donativos, o sea no familiares, para apoyar “a los empresarios cubanos independientes”, siempre que no beneficien a personas o entidades que violen los derechos humanos.

Se aumentará el número de vuelos entre EU y la isla, autorizando el servicio a otras ciudades además de La Habana. Y autorizará determinados viajes en grupo actualmente prohibidos. No se reinstaurarán los viajes individuales. La administración insistió al gobierno cubano en que “libere de inmediato a los presos políticos y permita que el pueblo cubano determine su propio futuro”.

El anuncio trajo ecos del deshielo que inició la administración de Barack Obama con la isla, adonde viajó en 2015. Pero los nexos volvieron a enfriarse en el gobierno de Trump, que impuso severas limitantes a las remesas y suspendió el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano y penalizó a los buques petroleros que se dirigieran a la isla.

Estas medidas y la pandemia contribuyeron a una crisis económica en el país caribeño, donde la población sufre escasez de productos básicos, apagones y racionamiento. La situación económica llevó a miles de personas a salir a las calles de todo el país el 11 de julio de 2021, en lo que fueron las protestas más grandes de este tipo en varias décadas en Cuba. Con las medidas, Biden intenta enviar un mensaje a los cubanos de que “estamos con ustedes”.

Biden, quien desde que asumió en enero de 2021 hasta ahora se había mostrado alejado de Cuba e incluso desató un debate internacional al decidir no invitar al país a la Cumbre de las Américas, envía con este cambio una señal no sólo a cubanos, sino a líderes de países que le han pedido no excluir a Cuba.

El gobierno cubano calificó el anuncio de un “paso limitado en la dirección correcta”, aunque dijo que la decisión de Estados Unidos “no modifica el bloqueo”. “Ni los objetivos, ni los principales instrumentos de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es un fracaso, cambian”, lamentó en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

Senadores criticaron las medidas. “Aquellos que aún piensan que incrementar los viajes servirá para fomentar la democracia en Cuba se niegan a aceptar la realidad”, dijo el demócrata Bob Menéndez. Por su parte, Marco Rubio señaló que el cambio de Biden no es sino una respuesta a la amenaza cubana de inundar EU con “migración masiva”. “El resultado es lo que vemos, los primeros pasos para volver a las fallidas políticas de Obama sobre Cuba”.

El republicano Ted Cruz afirmó que “una de las piezas clave de la administración Biden ha sido calmar a los regímenes criminales en el mundo” y que en Cuba está haciendo “concesiones catastróficas e injustificables”.