Biden dice que cooperará con Macron para "defender la democracia"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó el domingo al presidente francés Emmanuel Macron por su reelección y se refirió a Francia como "un socio clave de cara a los desafíos globales".

"Espero que siga nuestra estrecha y continua cooperación, incluyendo el respaldo a Ucrania, la defensa de la democracia y la lucha contra el cambio climático", tuiteó Biden.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también felicitó por Twitter a Macron, donde señaló que espera "continuar la estrecha cooperación con Francia en los desafíos globales" que consolide una "larga y duradera alianza y amistad" entre ambos países.

Lee también: Emmanuel Macron, el político “outsider” que revolucionó la política francesa y frenó a la ultraderecha dos veces



Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.

— President Biden (@POTUS) April 24, 2022