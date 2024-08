Biden condena suspensión de beneficios para migrantes casados con estadunidenses

El presidente Joe Biden arremetió este martes contra el fallo de un juez de Texas que suspende temporalmente un programa que simplifica la regularización de los migrantes casados con estadounidenses.

A mediados de junio el presidente demócrata simplificó el proceso para que los migrantes casados con estadounidenses y sus hijos puedan obtener el permiso de residencia, la famosa tarjeta verde o green card, sin tener que salir del país para solicitarla.

Pero el lunes Campbell Barker, un juez federal en Tyler, Texas, acogió a trámite una demanda de 16 estados dirigidos por republicanos para paralizar este programa.

"Esa decisión es incorrecta. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente, deberían poder permanecer juntas, y mi administración no dejará de luchar por ellas", afirmó Biden en un comunicado.

El fallo impide que el gobierno procese las solicitudes a partir de ahora pero puede seguir aceptándolas y no afecta a las que se hayan aprobado desde que se abrieron las inscripciones hace una semana, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Los republicanos acusan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la afluencia de migrantes. Foto: archivo

Programa de Biden beneficia a conyugues migrantes con permiso de trabajo y ciudadanía

El programa de Biden beneficiaría a los cónyuges que lleven viviendo en el país al menos 10 años y les facilita optar a un permiso de trabajo y a pedir la ciudadanía.

En el comunicado Biden asegura que el programa no modifica los requisitos migratorios.

"Lo único que hice posible fue que estos residentes de larga duración presenten la documentación aquí", argumenta.

Migración, clave para las elecciones de EU

La migración ilegal se ha convertido en un caballo de batalla para las elecciones del 5 de noviembre que disputan la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump.

Los republicanos acusan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la afluencia de migrantes, mientras que el demócrata asegura que él no hace politiqueo con el tema migratorio y culpa a Trump de haber saboteado un intento bipartidista de encontrar una solución.

"No me interesa jugar a la política con la frontera o la inmigración, me interesa resolver problemas, tampoco me interesa separar a las familias", insistió este martes.

Trump ha prometido "la deportación más grande" de migrantes de la historia en su primer día de mandato si gana los comicios y cerrar la frontera con México.





