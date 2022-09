Atentado contra Cristina Kirchner: la novia del agresor rompió el silencio y contó detalles íntimos de él

La novia y cinco de los amigos de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido por gatillar un arma en la cabeza de Cristina Kirchner, dieron una entrevista durante la noche del viernes en la que se desentendieron de las acciones del hombre de 35 años y afirmaron tener miedo a causa de las constantes amenazas que reciben tras el atentado contra la vicepresidenta.

Ámbar conoció al agresor hace cuatro meses, pero inició una relación sentimental con él recién en agosto. Además, trabajaban juntos con varios amigos en un emprendimiento de venta de algodón de azúcar. Pero el criminal atentado que Montiel intentó perpetrar contra la expresidenta dio vuelta sus planes y convirtió sus vidas en “una pesadilla”.

“Estoy con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque nos están culpando de algo que no hicimos, dicen que somos un grupo terrorista y no tenemos nada que ver”, declaró a Telefe Noticias la joven, quien reconoció que estaba cursando durante el ataque y que se enteró del incidente por TV. ”No pensé que fuera capaz de hacer algo así. Me quedé perpleja”, admitió.

Según su relato, Montiel, quien tiene tatuados varios símbolos de ideología nazi y seguía numerosos grupos de odio en las redes sociales, “es un buen hombre” y un “trabajador”. “La imagen es de una persona dvertida que hace chistes, amoroso, no teníamos pensado que pudiera hacer algo así”, remarcó.

Además, afirmó que no conocía el antecedente penal de Montiel, nunca había visto el arma empleada en el ataque ni tampoco sabía de las 100 balas que encontraron en el domicilio que ambos compartían. En este contexto, criticó el allanamiento realizado en esa vivienda y le reclamó a las autoridades que le devuelvan sus pertenencias: “Estoy con lo puesto, se llevaron toda mi ropa, es injusto porque no tengo nada que ver, no tengo nada para ponerme”.

Asimismo, afirmó que el detenido, apodado “Tedi”, no le había manifestado ningún encono especial con Cristina Kirchner. “La verdad, no recuerdo menciones a la vicepresidenta, se quejaba del dólar y la economía, como todos”, sostuvo, aunque subrayó que no lo hacía “con agresividad”.

También habló sobre las declaraciones que otorgaron a finales del mes pasado a Crónica, en las que afirmaron que los planes sociales “fomentan la vagancia”. “Fue de casualidad, nos entrevistaron, él habló, yo también y pasó eso. No lo buscábamos ni nada”, aseguró.

Nicolás, otro de los amigos de Montiel presentes en el móvil de Telefe Noticias, se mostró preocupado por las amenazas que han recibido desde el intento de magnicidio: “Vinimos porque estamos recibiendo amenazas. No somos un grupo de terroristas, ni nazis”.

Como Ámbar, buscó apartarse de lo sucedido. “Jamás pensé que iba a hacer algo así. Cuando lo vimos en la tele quedamos todos en shock”.

La situación judicial de Montiel

Montiel, detenido tras intentar disparar con un arma a la vicepresidenta, se negó a declarar ante la Justicia sobre el intento de asesinato. Sin embargo, reconoció como propia el arma que usó y tuvo expresiones racistas con los manifestantes que cuando lo detuvieron le provocaron un moretón en un ojo.

La indagatoria fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo que se trasladaron a las 19 desde los tribunales de Comodoro Py 2002 hasta la sede del cuerpo de Policía Montada, de la Policía Federal, en la calle Cavia y Figueroa Alcorta en Palermo, donde está el preso.

Montiel, asistido por el defensor oficial Martín Hermida, sostuvo ante la Justicia que la pistola calibre 32 que utilizó era suya. Dijo que se la había prestado un vecino. La Policía corroboró la información y determinó que la pistola pertenecía a una persona que falleció hacía dos años, tenía parte de la numeración limada y parcialmente conservaba el número 025.

Por ahora toda la evidencia recolectada señala que actuó solo, dijo a LA NACION una fuente de la investigación. Todavía restan realizar muchas medidas de prueba.

