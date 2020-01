Asume en España gobierno completo

Madrid.— El nuevo gobierno de Pedro Sánchez contará con 22 ministerios, cinco más que el anterior, y 28 secretarías de Estado, tres más, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los 22 miembros prometieron ayer sus cargos ante Felipe VI, en una ceremonia sin símbolos religiosos y en la que han prometido lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución,

La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, dijo que dedicará su mandato a “defender sin complejos la democracia, el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo” al servicio de la paz, las personas, las prosperidad y el planeta.

Después de recibir su cartera de manos de la ministra Margarita Robles, quien asumió las tareas del ministerio durante el último mes y medio, González adelantó que se propone “reenfocar la política exterior al servicio del desarrollo humano” y dejo en claro que la cooperación será una prioridad.

También, apuntó, ve su mandato como una oportunidad de “posicionar a España en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo”, con una acción exterior que potencie las “fortalezas de España (...) son muchas, no ilimitadas, pero sí muchas”, comentó.

“Spain is back, Spain is here to stay”, refirió en inglés (“España ha vuelto, España está aquí para quedarse”), dijo al final de un acto al que asisitieron, entre otros, la vicepresidenta Nadia Calviño; los ministros de Transporte y Sanidad, José Luis Ábalos Salvador Illa.

González Laya aclaró que lo dijo en inglés fue porque así “nos van a entender alto y claro en el mundo”.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, deseó éxito a su homóloga española Arancha González Laya, por asumir el cargo.

“Deseamos éxito a la nueva ministra de Exteriores de España”, escribió Ebrard en Twitter. El ministerio que dirigirá González, constará de cuatro secretarías de Estado: Asuntos Exteriores; Unión Europea; Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, y para la España Global.