Cracovia. Las autoridades de Polonia anunciaron este martes la detención de dos ciudadanos bielorrusos de 33 y 37 años como sospechosos del asesinato del artista y activista ruso Robert Kuzovkov, conocido bajo el seudónimo de Semion Skrepetski, en una ciudad polaca cercana a Bielorrusia.

El disidente, de 44 años y conocido por sus caricaturas del presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes, murió ayer lunes por disparos en la cabeza y el torso en la ciudad oriental de Biała Podlaska, situada a 40 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

Según declaró en una rueda de prensa en Lublin Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía de Distrito de esa ciudad, "un hombre hasta entonces no identificado disparó tres tiros con una pistola a la víctima" en una acera y, "cuando ésta cayó, el agresor se le acercó y le disparó dos tiros más a corta distancia".

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Kozak añadió que, aunque aún no se han presentado cargos formales contra los dos detenidos -uno de los cuales es el presunto autor de los disparos- se les mantiene en prisión preventiva.

El ataque ocurrió entre las 9:30 y las 9:45 de la mañana del lunes en un aparcamiento cercano a la calle Terebelska de Biała Podlaska y los dos sospechosos fueron detenidos por la policía horas después, en las inmediaciones del consulado bielorruso.

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Kuzovkov era un artista y activista político crítico con las autoridades rusas, según recalcó Kozak, y se había distinguido por denunciar abiertamente la invasión de Ucrania, lo que le llevó a exiliarse en Polonia en 2021.

El portavoz de la fiscalía destacó que el fallecido "realizaba actividades artísticas en las que expresaba críticas a las autoridades rusas".

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El pasado 12 de junio, el artista protagonizó un acto de protesta individual frente a la embajada rusa en Berlín, donde sostuvo un cuadro al estilo de un icono ortodoxo que representaba a Putin en brazos de Stalin como si se tratara del Niño Jesús.

Apenas una hora antes de ser asesinado, publicó en su canal de Telegram que estaba "recibiendo amenazas graves" por ello.

La Agencia de Seguridad Interna polaca está colaborando con la Policía para determinar si el crimen tiene motivaciones políticas y ha informado en un comunicado de que la investigación está en curso.

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