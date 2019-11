Autoridades de la ciudad de Los Ángeles informaron que el sospechoso del tiroteo en una secundaria de Santa Clarita, en California, fue arrestado y se encuentra en el hospital.

En Twitter, el sheriff de Los Ángeles, Alez Villanueva, señaló que el detenido está siendo tratado en un hospital local.



Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) November 14, 2019