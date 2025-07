La semana pasada, durante un show que ofreció Coldplay en el estado de Massachusetts, la kiss cam o cámara del beso, captó en medio de la tribuna a una pareja que estaba abrazada. De inmediato los dos se separaron y se escondieron.

Más tarde fueron identificados como Andy Byron, el CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de esa empresa tecnológica. Al parecer, ambos eran amantes y acudieron de incógnito, pero todo quedó en el registro de los celulares de los espectadores y se viralizó luego en X.

Tras volverse virales por esas imágenes, ahora surge otro nuevo video en donde se captó el momento previo de la pareja antes de ser vistos en la pantalla grande.

Tras ese hilarante hecho, en TikTok aparecieron otros videos de los amantes en una instancia íntima. El clip, que acumuló muchas visualizaciones también, muestra a la pareja detrás de Chris Martin.

Byron y Cabot antes de ser captados por la kiss cam en el concierto de Coldplay (Fuente: Instagram/@mamalatinatv)

Él rodea a ella con sus brazos, mientras se balanceaba al ritmo de la música. Lo cierto es que el registro dejó en evidencia cómo resaltaban entre el público que asistió al Gillette Stadium de Boston. Los dos permanecieron de pie, mientras el resto de los espectadores colindantes a ellos se quedaron sentados.

Debido a su comportamiento romántico, los trabajadores del concierto enfocaron la cámara hacia ellos para destacar el amor que se tenían, pero fue en ese momento que Byron y Cabot se cubrieron los rostros, se agacharon y desaparecieron de escena. “O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”, dijo Chris Martin entre risas.

¿Qué sucedió después de ser vistos in fraganti?

Los compañeros de trabajo se hicieron famosos en todo el mundo y esto obligó al CEO de Astronomer a renunciar a la empresa durante el fin de semana pasado, mientras que Cabot todavía continuaba en su puesto, según aclararon desde la revista People.

De acuerdo con la información que se conoció en los días siguientes, cada uno está casado y después de que la kiss cam los captara, eligieron el silencio, sin emitir comunicado alguno, en sus redes sociales o ante un medio de comunicación. Por su parte, el portavoz de la empresa tecnológica destacó que no asistieron más empleados de la compañía a ese concierto en Boston.

La pareja de ejecutivos permaneció abrazada parte del show de Coldplay antes de ser descubiertos por la kiss cam (Fuente: X - @MundoClay)

El cofundador y director de producto, Pete DeJoy, confirmó que la Junta Directiva aceptó la renuncia de Byron y se refirió a cómo influyó esa situación en la imagen de la compañía: “Antes de esta semana, éramos conocidos como pioneros en el espacio DataOps, ayudando a los equipos de datos a impulsar todo, desde análisis modernos hasta inteligencia artificial de producción.

Aunque el conocimiento de nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y nuestro trabajo para nuestros clientes no cambiaron”.

En This Morning, la fan de Coldplay que grabó la escena, Grace Springer, dijo: “En realidad, no gané dinero ni con el video ni con las visualizaciones. No está monetizado. Cuando lo filmé, no le di mucha importancia, pero, claro, todos estaban hablando sobre ello. Había más de 50 mil personas en el concierto, así que fue un tema candente”.

Lo cierto es que la viralización del video no solo generó memes y otro tipo de reacciones en las redes sociales, sino que Jonathan Mann, creador del canal de YouTube Song A Day, ideó un videojuego en el que las personas tienen que rastrear con un escáner a la pareja de ejecutivos que se besan durante el concierto de Coldplay.

“Diseñé un jueguito llamado Coldplay Canoodlers. Eres el operador de cámara y tienes que encontrar al director ejecutivo y a la encargada de recursos humanos a los besos. Te dará 10 puntos cada vez que los encuentres”, contó en un posteo de X.

