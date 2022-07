Altercado en Houston deja cuatro muertos por arma de fuego

Houston.- Cuatro personas murieron baleadas durante un altercado en un complejo residencial en Houston, informaron autoridades.

Cuando los policías llegaron, había cuatro varones baleados, indicó la policía del condado Harris. Tres de ellos ya estaban muertos y un cuarto murió en el hospital.

El jefe policial Ed Gonzalez informó vía Twitter que los occisos eran dos jóvenes de 16 años, uno de 19 y uno de 25.

Ages of deceased persons on Bammelwood scene: 25, 16, 16, 19. All Hispanic males. #HouNews https://t.co/PdipgSS4gu

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) July 17, 2022