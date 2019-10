Copenhague.- El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, galardonado este viernes con el Nobel de la Paz por el Comité Nobel noruego, confesó estar "abrumado" por la concesión del premio, que considera reconoce a todo el país y a todo el continente africano.

"Estoy tan abrumado y me emocioné tanto cuando me enteré de la noticia. Muchas gracias. Este es un premio para toda África, para Etiopía", dijo Ahmed en una breve entrevista con el secretario del Comité Nobel noruego, Olav Njølstad.

En la conversación, de apenas un minuto y difundida por la Fundación Nobel en las redes sociales, Ahmed se mostró esperanzado de que el premio sirva de impulso para contribuir a la paz en todo el continente.

Ahmed fue distinguido por sus esfuerzos por la paz y la cooperación internacional y por su iniciativa "decisiva" para resolver el conflicto fronterizo entre su país y Eritrea.

El galardón reconoce además el papel de todos los actores que trabajan "por la paz y la reconciliación" en Etiopía y en las regiones del este y noreste de África, según el fallo.



