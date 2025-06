Washington. Agentes de migración de Estados Unidos arrestaron este martes a la familia de Mohamed Sabry Soliman, el hombre acusado de atacar a un grupo de personas durante una manifestación pro-Israel.

Así lo confirmó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en un video publicado en redes sociales, donde detalló que su agencia está investigando si los familiares de Soliman "sabían sobre el ataque de antemano o le proporcionaron apoyo".

"Este terrorista será procesado con todo el peso de la ley", agregó la funcionaria y exgobernadora de Dakota del Sur.

Soliman, de 45 años, fue arrestado el domingo acusado de haber usado un "lanzallamas casero" para atacar a un grupo de personas en Boulder, Colorado, donde hubo una docena de heridos.

El hombre, de nacionalidad egipcia, entró en Estados Unidos en agosto de 2022 con un visado de turista y solicitó asilo al mes siguiente. Su visado había vencido en febrero de 2023, de acuerdo con DHS.

Su esposa reside en Colorado Springs, a las afueras de Denver, junto a sus cinco hijos, según recogió la cadena local Denver7. No se conoce el estatus migratorio de su familia.

Soliman podría enfrentar una pena de cadena perpetua por comisión de un delito de odio e intento de asesinato, según señaló ayer el fiscal federal encargado del caso, Bishop Grewell, en una rueda de prensa.

El fiscal aseguró que Soliman "había planeado este ataque durante un año y actuó porque odiaba lo que llamaba el grupo sionista".

"Cuando fue interrogado sobre del ataque dijo que quería que todos murieran", añadió.

Según explicó Grewell, Soliman no mostró arrepentimiento, dijo "que lo volvería a hacer" y contó que había intentado comprar un arma de fuego, pero que recurrió a los cócteles molotov al no poder adquirirla por no tener la ciudadanía estadounidense.

El domingo, Soliman supuestamente atacó con cócteles molotov a un grupo de personas que se encontraban en un acto de solidaridad con los rehenes que permanecen en manos de Hamás en la Franja de Gaza y aparentemente gritó después "¡Palestina libre!".

Las autoridades elevaron hoy el número de heridos de ocho a 12 a causa del ataque, que mantiene a dos personas aún hospitalizadas, y el fiscal del distrito en Boulder, Michael Dougherty, contó que la policía halló que Soliman tenía a su disposición otros 16 cócteles molotov sin usar, lo cual, indicó, "habla por sí solo".

Soliman comparecerá este martes en la cárcel ante el juez, que ha fijado para él una fianza de 10 millones de dólares.

Este ataque se produjo menos de dos semanas después del asesinato de dos empleados de la embajada de Israel en Washington D.C., perpetrado por un joven que también expresó su apoyo a Palestina tras abrir fuego contra las víctimas.

El presidente, Donald Trump, condenó el lunes lo sucedido, aseguró en su red social, Truth Social, que Soliman "entró al país gracias a la ridícula Política de Fronteras Abiertas" de su antecesor, Joe Biden (2021-2025), y prometió expulsar al supuesto atacante.

Desde su retorno al poder el 20 de enero, Trump se ha comprometido a endurecer la política migratoria del país, lo que incluye deportaciones a gran escala de migrantes en situación irregular.

