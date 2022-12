Adoptan a un gato "deprimido" llamado Fishtoper, tras volverse viral en Acción de Gracias en EU

Fishtoper, un gato triste y deprimido, que se volvió viral en la pasada semana de Acción de Gracias en Estados Unidos fue adoptado por una pareja de Baltimore.

En Twitter, @MollyClarke compartió el 24 de noviembre una captura de pantalla de una lista de Petfinder del Centro de adopción de mascotas Homeward Bound en Blackwood, Nueva Jersey. La lista incluía una foto del felino.

La descripción fue desgarradora: "Está molesto en el refugio (...) muy triste y deprimido, y sólo come cuando tiene compañía. Fishtopher de cinco años fue encontrado extraviado, tal vez extraña a su familia, te recuerda a un Bengala con su colorido fresco. Es un chico dulce, tranquilo y relajado (...) le encanta ser una mascota y es un chico cariñoso (...) Le encanta acurrucarse en brazos, parece que lo hace sentir seguro. Creemos que a Fishtopher le iría mejor en un hogar más tranquilo".

i swear to god. if one of you doesn’t go get fishtopher…https://t.co/fpr71yOUL2 pic.twitter.com/k6lLRoquCg

— Molly Clarke (@mollyaclarke) November 24, 2022